Altınoluk gezilecek yerler: Yeşil ve mavinin içi içe geçtiği Altınoluk…

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Tarihte Antandros, Papazlık ve 1927 yılından sonra da Altınoluk adını alan bu şirin tatil merkezinin gezilecek yerlerinden bazılarını sizin için derledik. Gezilecek terihi ve turistik yerleri ile Altınoluk…

ALTINOLUK’UN GEZİLECEK YERLERİ

ANTANDROS ANTİ KENTİ

Altınoluk ilçe merkezine yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta bulunan Antandros Antik Kenti, Kaletaşı tepesinde bulunan önemli bir Troas kentidir. Antandros’ta kazı çalışmalarına 2001 yılında başlanmış. Mysia ile Troas arasında uzanan yolu kontrol eden stratejik bir konumda yer alan Antandros’un kuruluşu, bazı antik yazarlara göre Troia Savaşı’nın öncesine dayanmaktadır. Antik kentin merkezindeki Roma Villası'ndan 700 metre uzaklıkta nekropol( mezarlık) bulunuyor. Nekropolde, arazinin eğiminden faydalanılarak üst üste iki ve üç kat olarak yerleştirilen lahit mezarların yanı sıra kremasyon (ölü yakma) ve direk toprağa gömülme yöntemiyle birçok defin (gömü) yapıldığı tespit edilmiştir. Nekropolde yapılan bu kazılarda gün yüzüne çıkartılan mezar hediyeleri, Balıkesir Müzesi’nde sergilenmektedir.

ŞAHİNDERESİ KANYONU

Kaz Dağlarının batı yamaçlarında yer alan kanyon 27 kilometre uzunluğundadır. Oldukça dik ve engebeli yapısı olan Kanyon’da rehber eşliğinde turlar düzenlenmektedir. Kanyon boyunca bir çok gölcük yer almaktadır. İsviçre Alpleri'nin ardından, dünyanın en çok oksijen üreten ikinci bölgesi olan Altınoluk' daki kanyon, yıllardır macera tutkunlarının, yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek ya da serinlemek için kanyonu tercih eden doğa severlerin gözde mekanlarından biri konumundadır. Kanyonu dibinden boydan boya kat etmek mümkün değildir. Kanyon doğu ve batısında ortalama 600 metre yükseklikteki bir güzergâhtan gezilebilmektedir.

SARIKIZ TEPESİ

Kaz Dağlarının efsanelere konu olan 1574 metre yüksekliğindeki Sarıkız Tepesi, Edremit Körfezi’ni ve Midilli Adası’nı tepeden seyredeceğiniz, muhteşem manzaralar sunuyor. Sarıkız Tepesi ile ilgili anlatılan bir efsane de bulunuyor. Efsaneye göre; Güre köyünde güzel bir kız varmış. Adı Sarıkız olan bu güzel kızın babası bir gün hacca gider. Köyün delikanları, Sarıkız’a talip olur. Sarıkız hiçbirine yüz vermez. Bunun üzerine gençler Sarıkız'a iftira ederler. Baba hacdan geri dönünce kimse yüzüne bakmaz. Sarıkızı teslim ettiği komşusuna sorunca kızın kötü yola saptı der. Düşünüp taşınan baba, kızını öldürmeye kıyamaz,ancak köylülerin yüzüne bakabilmek için Sarıkız'ı gözden uzak tutmak gerektiğini düşünür. Kızını yanına alan baba, Kazdağı'nın zirvesine çıkar ve güttükleri kazlarla birlikte kızını bırakıp geri döner. “Kurt kuş yerse de gözüm görmesin, yaşarsa da herkesten gizli yaşasın” der. Kazdağı'nda kalan Sarıkız ölmemiş ve kazlarını gütmeye devam etmiş. Hatta yolunu, izini kaybedenlere yardımcı olur. Bu durum kısa zama babasının kulağına gider. Kızının ölmediğini öğrenen baba, Kazdağı'na kızının yanına çıkar. Dağda kaz çobanlığı yapan Sarıkız, babasını görünce sevinir. Babası namaz kılmak için abdest almak ister. Sarıkız babasının eline su döker babası suyun tuzlu olduğunu söyler. Sarıkız aceleyle suyu denizden aldığını söyler ve testiyi vadiye uzatır suyu babasının eline döker. Suyun tadınca kızının erdiğini anlar. Sarıkız‘ın öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu yere Sarıkız Tepesi, babasının öldüğü yere ise Babatepe veya Kartaltepe adı verilmektedir.

EN GÜZEL 5 MAVİ YOLCULUK ROTASI

TAHTAKUŞLAR ETNOGRAFYA MÜZESİ

1991 yılında açılan Türkiye'nin ilk özel etnografya müzesinde, Orta Asya'dan Türkiye'ye göç eden Türk boylarının ilginç ve özgün kültür varlıkları, giyim, ev eşyaları, aletleri, halıları ve çadırları her türlü sanat yapıtları, yazmalar, kolyeler, nazarlıklar ve dünyadaki en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası yıl boyunca sergileniyor. Müze haftanın her günü açık.