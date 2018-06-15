Amasra’nın gezilecek yerleri: Benzersiz doğal güzellikleriyle Amasra…

Amasra ya da tarihteki ilk adıyla Sesamos'un bilinen tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar iner. Ünlü coğrafyacı Strabon'a göre Amasra, İskitlerin bir kolu olan Amazonlar tarafından kurulmuş. Benzersiz doğal güzellikleri, eşsiz koyları, deniz ürünleri ve tarihi mekanları ile Batı Karadeniz'in çekim merkezlerinden biri olan Amasra'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız...

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Amasra, Karadeniz kıyı dağlarının eteklerinde 5 küçük adanın dördünün zamanla birleşmesiyle meydana gelmiş Karadeniz’in incisi olarak tanınır. Şimdi Amasra’nın doğal güzellikleri içerisindeki gezilecek yerlerini tanıyalım…

AMASRA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

AMASRA PLAJI

Amasra’nın kendisi ile aynı ismi taşıyan Amasra Plajı, şehir merkezinin kuzeyinde ve Bartın Merkez’e 17 kilometre uzaklıkta yaklaşık 1 kilometrelik uzunluğa sahiptir. Tarihi köklü olan Amasra, eski yapılarıyla ve doğal güzelliğiyle yıllara rağmen hala tatil merkezleri arasındadır. Bu güzellikler arasında gizlenen her koy arasında yaklaşık olarak 200 metre mesafe vardır. Bu plajların arasından dikkatleri üzerine çeken Amasra Plajı, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin en fazla tercih ettiği yerlerdendir.

AMASRA MÜZESİ

Amasra’nın 3000 yılı aşan tarihinin birer kanıtı olarak görülen binlerce tarihi eserin sergilendiği müze, 30.01.1982 tarihinde Amasra Müzesi olarak faaliyete geçmiştir. Amasra Müzesi’nde 2 etnografik, 2 adet arkeolojik olmak üzere toplamda 4 adet sergi salonu ve 1 adet binayı çevreleyen bahçe bulunmaktadır. Ayrıca, müzenin koridorunda 1852 tarihli, Saray Matbaasında basılmış bir Akdeniz haritası, müzenin bahçesinde de Hellenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait taş eserler sergilenmektedir.

GÜRCÜOLUK MAĞARASI

Amasra’ya yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta Makaracı Köyü sınırlarında yer alan karstik mağaradır. 169 metre uzunluğundaki mağara tek galeri damlataş birikmeleriyle bölünmüştür. İki salon ve büyüklü küçüklü 15-20 oda ortaya çıkmıştır. İlk oda takriben 6 x 7 metre ölçülerinde, dikit ve sarkıtlarıyla rengarenk bir dünyadır. Burasının doğu, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde yer alan irili ufaklı odalarda yine dikit ve sarkıtlarla bezenmiştir. Bu odalardan birinden üst kattaki odalara geçilebildiği gibi, bir diğerinden ancak bir insanın sığabileceği büyüklükteki bir dehlizle yeryüzüne çıkmak mümkündür. Mağarada sıcaklık hayli düşük olup, gezi sırasında solunum güçlüğü çekilmesi, karbondioksit miktarının fazlalığından kaynaklanmakta, bu özelliği ile de astım hastalarının şifa aradığı mağaralardan birisi olabileceği düşünülmektedir.

KEMERE KÖPRÜSÜ

Kemere Köprüsü Amasra'da Sormagir ve Boztepe mahallerini birbirine bağlayan Roma döneminde şehre inşa edilmiş olan bir köprüdür. Kemere Köprüsü tarih boyunca Cenevizliler, Bizans ve Osmanlı’nın hakimiyetine geçmiştir. Önceleri altı çakıl taşları ile kaplı olan fakat zaman içerisinde deniz akımının sağlanmış olduğu köprü Amasra’nın hırçın dalgaları ve toprak kaymasının etkisiyle tahribata uğramaya devam etmektedir. Köprüde yakın zamanda büyük bir restorasyon çalışması yapılmıştır.

DOĞU KARADENİZ’DE GİDİLMESİ GEREKEN 5 YER

ÇEKİCİLER ÇARŞISI

Çekiciler Çarşısı, Amasra’nın merkezinde bulunmaktadır. Burası Amasra bölgesi ve bu yöreye özgü el emeği, göz nuru hediyelik ürünlerin satıldığı küçük bir çarşıdır. Çarşıya adını veren Çekicilik, bir ahşap oymacılığı süsleme sanatıdır. 17. yüzyıla dayanan ağaç oymacılığı, bugün Amasra ve köylerinde sürdürülmektedir. Özellikle Amasra’da, bulunduğu bölgenin doğal yapısının da etkisi ile bu el sanatı oldukça gelişmiştir. Bölgede yetişen ağaçlardan elverişli olanların el tezgâhlarında işlenmesi ve oyulmasıyla bu küçük eşyalar yapılmıştır. Zanaatkârların toplandığı Çekiciler Çarşısı Amasra’nın en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarından sadece biridir.