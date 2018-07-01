Amatör astronomlar için dünyanın en keyifli gözlem noktaları

2018 yılının başında yaşanan “süper mavi kanlı ay” gibi gökyüzü fenomenleri ve kuyruklu yıldız geçişleri daima büyük ilgiyle izleniyor. Çoğu bu olayları internet üzerinden gerçekleştirilen yayınlar aracılığyla izleme yoluna giderken, sayıları giderek artan bilim meraklısı amatörler kendi teleskoplarıyla gözlem yapmayı tercih ediyor. İkinci şıkkı tercih edenler için gözlem noktasını doğru seçmek önem taşıyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Breacon Beacons – Galler

Breacon Beacons, Galler'in ilk “Karanlık Gökyüzü Koruma Alanı” olma özelliğini taşıyor. Yerel toplulukların da desteği ile bölgede ışık kirliliği kayda değer oranda azalmış.

Bunun sonucunda nebulalardan meteor yağmurlarına hatta bazen Kuzey Işıkları'na kadar birçok olayın gözlemlenebileceği bir ortam yaratılmış. Bölgeye özellikle Cardiff ve Bristol'dan çok sayıda astronom geliyor. Genelde gözlem için teleskoplar ya Hay Bluff'a ya da Llanthony Priory'ye yerleştiriliyor.

Aoraki Mackenzie – Yeni Zelanda

Tek başına gözlem yapmaktan hoşlanan amatör astronomlar, gece bu bölgede gözlem yapmak için genelde dağlık bir alanı kaplayan Aoraki Mount Cook Ulusal Parkı'nı tercih ediyor. Hatta buzul gölü Tekapo çevresi, o kadar açık ve karanlık oluyor ki uzak mesafedeki Macellan Bulutları bile yıl boyunca rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

Eğer astronomiye yeni merak sardıysanız, Earth & Sky tarafından Mt. John Gözlem Evi'nde organize edilen turlara katılıp, güney yarımkürenin gök haritası hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ölüm Vadisi Ulusal Parkı – ABD

Ölüm Vadisi'nin ıssız kanyonları, tuz düzlükleri ve kumulları 19. yüzyılda yaşanan altına hücum çılgınlığına kapılıp bölgeyi geçmeye çalışan arayıcılardan yüzlerce yıl önce, Timbisha Shoshone Yerlileri'ne ev sahipliği yapmıştı.

Köklü tarihini ve ilginç coğrafyasını bir yana bırakacak olursak bölgeyi ziyaret etmek için bir başka nedense gözlem için kusursuz ortama sahip olması. Bu özelliğinden dolayı Las Vegas'a yakın konumdaki bölgede yıl içerisinde amatör astronomlara güçlü teleskoplarla gözlem yapma fırsatı veren özel etkinlikler düzenleniyor.

Pic du Midi – Fransa

Pireneler'in ihtişamlı zirvelerinin ortasında, bulutların üzerinde gezinen Pic du Midi, konuklarına hem gece hem de gündüz gözlem yapabilme olanağı tanıyor. Gün batımı yavaş yavaş ortamı karartırken, yıldızlar gökyüzünde ışıldamaya başlıyor ve ortaya seyir zevki yüksek bir manzara çıkıyor.

Uzay meraklılarıysa takımyıldızları ve gezegenleri gözlemlemek için teleferiklerle gece boyunca zirveye geliyor. Burada da tıpkı Aoraki Mackenzie ve Ölüm Vadisi'nde olduğu gibi rehberli turlar düzenleniyor.

Atacama Çölü – Şili

Amatör astronomlar için dünyanın en keyifli gözlem noktaları listemizde sıradaki yer, 5.000 metre yükseklikte olmasına rağmen eşine az rastlanır kuru atmosferi ve yıl içerisinde çok az bulutlanan gökyüzü ile ideal ortama sahip olan Atacama Çölü.

Bu özelliklerinden dolayı bölgeyi sadece amatörler değil aynı zamanda profesyonel gökbilimciler de kullanıyor. Onlar ALMA Gözlem Evi'nin güçlü teleskopları ile evrenin ilk zamanlarına dair ipuçları ararken, siz hafta sonları tek başınıza ya da “Yıldız Turu”na katılarak kontrol odalarını ve laboratuarları gezebilirsiniz.

Mauna Kea – Hawaii

Hawaii Adası'nın güneyinde yer alan ve sönmüş bir yanardağ olan Mauna Kea, zirvesinde 13 büyük teleskopa ev sahipliği yapıyor.

İrtifadan ve düşük ışık kirliliğinden dolayı bilim insanları buradaki tesisi sıklıkla gözlemlenebilir evrenin sınırlarına odaklanarak, uzak galaksiden gelen ışığı tespit etmek için kullanıyor. Gün doğumundan batımına kadarki zaman aralığında zirve, gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilere açılıyor.

Teide Gözlem Evi – Tenerife

Kanarya Adaları'nın sadece eğlence odaklı içeriğe sahip bir yer olduğunu düşünüyorsanız, oldukça yanılıyorsunuz. Çünkü yüksek irtifalı bir volkanın zirvesine kurulu Teide Gözlem Evi, 1964 yılından beri Tenerife'nin amatör astronomlar için dünyanın en keyifli gözlem noktaları arasında sayılmasını sağlıyor. Buradaki rehberli turlar, Volcano Teide tarafından gerçekleştiriliyor.

Tur kapsamında gezginlere her iki yarı kürenin yıldız haritasını öğrenme ve meteor yağmurlarını gözlemleme fırsatı sunuluyor.