Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gezilecek yerler… A’dan Z’ye ABD gezi rehberi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 326 milyonluk nüfusu ile 50 eyaletten, federal bir bölgeden, beş ana özerk bölgeden ve çeşitli mülklerden oluşan federal bir cumhuriyettir. Kıta Amerika Birleşik Devletleri, doğuda Atlantik Okyanusu ve batıda Pasifik Okyanusu ile sınırlanmıştır. ABD, kuzeyde Kanada ve güneyde Meksika ile sınırları vardır. Bahamalar, Küba ve Rusya ile deniz sınırlarını paylaşıyor. New York, ülkenin en kalabalık şehri, Kaliforniya ise en kalabalık devlettir. Ülkenin başkenti, ABD’nin Virginia eyaletinin kuzey sınırında bulunan Washington D.C. 9,833,516 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın üçüncü büyük ülkesi olan ABD’nin gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

ABD GEZİLECEK YERLER

WASHINGTON / BEYAZ SARAY

1792 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 8 yılda bitirilerek 1800’de himete açılan ‘Beyaz Saray’ 5,100 metrekarelik alanı kapsamaktadır. ABD’nin yönetildiği ve aynı zamanda ülke başkanlarının resmi konutu olarak faaliyet gösteren bina, James Hoban, Benjamin Henry Latrobe, Charles Follen McKim ve Nathan C. Wyeth’in ortak eseridir. ABD’nin ve dünyanın en önemli siyasi sembollerinden bir tanesidir.

NEW YORK / ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

ABD'nin 1886 yılından günümüze değin simgesi haline gelmiş olan Özgürlük Heykeli, dünyanın en görkemli yapıtlarının başında geliyor. ABD'nin kuruluşunun 100. yılı sebebiyetiyle Fransa tarafından hediye edilmiş olan yapıt, ünlü mimarlar Frederic Auguste Bartholdi, Gustave Eiffel, Richard Morris Hunt ve Eugène Viollet-le-Duc’un ortak eseridir. Liberty Adası’nın olduğu bölgede yer alıyor. Kaidesi ile birlikte 93 metreye yükselen bakır heykelin kafasında 7 kıtayı sembolize eden 7 sivri köşeli taç, sağ elinde bir meşale, sol elinde de bir hitabe bulunuyor.

NEW YORK / TIMES MEYDANI

Manhattan bölgesinde yer alan Times Meydanı, şehrin adeta kalbinin attığı en hareketli kesimleri arasında dikkati çekiyor. Göz alıcı olan bölge; ışıklı reklam panoları, dünyaca ünlü seçkin mağazaları ve yoğun turist popülasyonu sayesinde hem gündüz hem de gece boyunca canlılığını sürdürüyor. Ayrıca meydanda, New York Times'in bölgedeki yeni binalara taşındığı günden beri her yıl havai fişek kutlamaları yapılıyor.

NEW YORK / EMPIRE STATE BİNASI

Fifth Avenue caddesinde bulunan Empire State Binası, 1 Mayıs 1931 yılında yapılmış. 102 katlı olan ve William Frederick Lamb tarafından tasarlanan bina, yaklaşık 40 yıl boyunca dünyanın en yüksek binası unvanını korumuştur. Kiremit ve çelikten inşa edilen Empire State Binası New York iş hayatı açısından da önemli bir konuma sahiptir. Onlarca ofis, şirket ve işletmeye ev sahipliği yapan bina her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 1576 basamaklı merdiveni, yerli ve yabancı tüm turistleri hayrete düşürüyor.

NEW YORK / CENTRAL PARK

Geçmişte sadece bataklık halinde olan ve 1857 yılında Frederick Law Olmsted tarafından insanların daha rahat nefes alabileceği yer haline dönüştürülen Central Park, özellikle huzur verici ortamlarda vakit geçirmek isteyenlerce tercih ediliyor. ABD'nin Manhattan ilçesinde konuşlanmış olan parkta; fayton-bisiklet turu, buz pistinde kayma, göl kıyısı boyunca dinlenme ve Belvedere Kalesi‘ni gezme gibi daha pek çok aktivite yapılabiliyor.

NEW YORK / BROOKLYN KÖPRÜSÜ

Manhattan ve Brooklyn’i birbirine bağlayan köprü, göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. John A. Roebling tarafından tasarlanan ve 24 Mayıs 1883'te hizmete açılan köprünün üst tarafı arabaların geçişi, alt tarafı da yayaların geçişi için kullanılıyor. Şehrin muhteşem silüetini izlemek için en etkili yerlerden biridir Brooklyn Köprüsü.

NEW YORK / METROPOLİTAN MÜZESİ

Kuruluş fikri Amerikalı John Jay tarafından ortaya atılan Metropolitan Sanat Müzesi, 1870 yılından beri kültürel önemini korumaya devam ediyor. Sahip olduğu eşsiz koleksiyonuyla her yıl 6 milyonu aşkın turist çeken ve Central Park yanında bulunan iki katlı müze, dünyadaki en ünlü ressamlara ve heykeltıraşlara ait eserleri içerisinde barındırıyor. Müzenin daimi koleksiyonları yaklaşık 2 milyon öge içermektedir ve bu ögeler tam 17 bölümde incelenmektedir. Hemen hemen bütün Avrupalı sanatçıların, Amerikan ve modern dönem eserleri sergilenmektedir. Klasik, Antik, Eski Mısır reim ve heykelleri de burada sunuluyor. Ayrıca kurum Afrika, Asya, Okyanusya ve İslam sanatından ögeler barındırmaktadır ve antika silah, kostüm, müzik aleti, aksesuar ve ansiklopedik koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır.

LOS ANGELES / HOLLYWOOD BULVARI

Film stüdyoları ile ünlü bir bölge olarak tüm dünya tarafından bilinen Hollywood, Los Angeles'ın mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerleri arasında bulunuyor. 1900'lü yıllarda filmlerin çekilmeye başlandığı bölge; Universal film stüdyolarını, ünlü Hollywood Bulvarını, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nı ve film yıldızlarının evlerini bünyesinde bulunduruyor.

LOS ANGELES / DISNEYLAND

Walt Disney tarafından 1955 yılında kurulan eğlence parkı, hem küçük hem de büyük yaştakilere hitap ediyor. Keyifli vakit geçirebileceğiniz rengarenk bir dünya olan eğlence yeri; şenlikler, özel günlere ait gösteriler, konserler ve daha pek çok etkinlikle gezginlerin ilgisini çekiyor.

LOS ANGELES / GRIFFITH PARKI VE GÖZLEMEVİ

1935 yılında gözlemevi olarak kullanılmaya başlanan Griffth, Los Angeles'ın en büyük kültür simgelerinden biri sayılıyor. Özellikle gökbilimlerine ve mimariye meraklı olanların Los Angeles gezilecek yerler listesine mutlaka eklemeleri gereken park ve gözlemevi, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Bilim müzesi, halk teleskobu ve halk yıldız evini bünyesinde bulunduran gözlemevi, mimarisi ve muhteşem ışıklandırmaları ile turistleri büyülüyor.

ÖLMEDEN ÖNCE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

LOS ANGELES / MALIBU

Los Angeles'ın en ünlü plajlarından biri olan Malibu, Hollywood oyuncularının lüks yazlıkları dahil olmak üzere yerli halkın yazlık evlerinin yer aldığı bir yerleşim yeri Eğlenmeyi ve gece hayatını sevenler için ideal bir yer olan Malibu'da gündüzleri gezebilir, yüzebilir ve surf gibi çeşitli su sporları yapabilirsiniz.

CHICAGO / JOHN HANCOOK MERKEZİ

Fazlur Khan tarafından tasarlanan John Hancock Merkezi, 457 metre yüksekliği ile şehrin en çok ilgi çeken gökdelenleri arasında yer alıyor. İçerisinde dükkan, ofis, lokanta ve daire gibi sosyal alanlar bulunan binanın koyu renk çapraz çelik görünümlü tasarımı göz dolduruyor. Ziyaretçiler için hazırlanan 94. kattaki gözlemevi (360 Chicago), Chicago manzarasını 360 dereceyle izleyebilmenize de olanak tanıyor.

CHICAGO / FİELD MÜZESİ

Biyolojik ve antropolojik koleksiyonlara ev sahipliği yapan Field Doğal Tarih Müzesi; jeoloji, botanik, zooloji ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden binlerce eseri bünyesinde barındırıyor. Sanat patronu ve müzenin önemli hayırseverleri arasında bulunan Marshall Field, farklı kıtalarda bulunan en eşsiz doğal kalıntıların müzeye getirilmesine de yardımcı oluyor. Eksiksiz Tyrannosaurus Rex iskeleti ve Antik Mısır kalıntıları ise, Field Müzesi'nde ilginizi çekebilecek doğal eserler arasında öne çıkıyor.

CHICAGO / SHEED AKVARYUMU

Dünyanın en büyük kapalı tuzlu su akvaryumları içinde bulunan Shedd Akvaryumu, 32.000 üzerinde canlıya ev sahipliği yapıyor. Balina, köpek balığı, yunus ve pirana gibi çeşitli balıkları gözlemleyebileceğiniz akvaryumda hediyelik eşya satan büyük bir mağaza da bulunuyor.

CHICAGO / ADLER PLANETARYUMU

Mimar Ernest A. Grunsfeld tarafından dizayn edilip 1930 yılında hizmete açılan Adler Planetaryumu, astronomiye ve astrofizik araştırmalara adanmış bir kamu müzesi olma özelliği taşıyor. Chicago gezilecek yerler listenizde bulundurmak isteyeceğiniz Adler Planetaryumu'nda 1971 tarihinde aydan getirilen ufak kaya parçası gibi ilginizi çekebilecek pek çok materayaller de bulunmakta.

ARİZONA / BÜYÜK KANYON

466 kilometre uzunluğunda ve 1600 metre derinliğindeki Büyük Kanyon, dünyanın en büyük derin vadisidir. Büyük Kanyon, Kolorado Irmağı'nın kanalı milyonlarca yılda aşındırması ile oluşmuş. boğazın Büyük Kanyon Ulusal Parkı sınırları içinde kalan 90 kilometre uzunluğundaki en derin ve en etkileyici bölümü ise Powell Gölü'nden Mead Gölü'ne kadar uzanıyor. Amerika yerlilerinin yaşam alanı olarak korunan Havasupai Indian Reservation ve Hualapai Indian Reservation da park içinde yer alıyor. Çok sayıda hayvan ve bitki türüne de ev sahipliği yapan Kanyon'da, raftingden kaya tırmanışına, yamaç paraşütünden doğa yürüyüşlerine pek çok aktivite yapılabiliyor. Yaklaşık 2 milyar yıllık tarihe sahip olan bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunmaktadır.

SAN FRANCISCO / GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ

1933 yılında yapımına başlanan köprü, 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak faaliyete geçmiştir. 2,737 metre uzunluğa ve toplamda 227 metre yüksekliğe sahiptir. Çelik yapım köprü, Joseph Strauss, Irving Morrow ve Charles Ellis adlı mimarlar tarafından tasarlanmıştır. San Francisco’nun sembolü haline gelen köprü Amerika’nın tarihi ve turistik yerlerinden biridir. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği yapıların başında gelmektedir. Köprünün üzerinden Angel ve Alcatraz adaları görünmektedir.

MONTANA / YELLOWSTONE ULUSAL PARKI

1872 senesinde ulusal park olarak ilan edilen bölge, yeryüzünün ilk milli parkı olarak kayıtlara geçmiştir. Montana Eyaleti’nin kenti olan Yellowstone, bu ulusal park sayesinde dünyaca tanınan bir bölge haline gelmiştir. Yaklaşık 900 hektarlık dev bir sahayı içine alan milli park yüzlerce gayzer ve küçük büyük şelaleye sahiptir. 1000’den fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapan park ayı, kuşlar, sürüngenler, çakal, geyik, gibi hayvanlanları barındırmaktadır. Doğa severlerin sık sık ziyaret ettiği bölge, her yıl yaklaşık 4 milyon ziyaretçi çekmektedir. ABD’de ziyaret edilecek yerler arasında önemli bir konumdadır.