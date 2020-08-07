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Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli eserlerinden Alâeddin Camisi
Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli eserlerinden Alâeddin Camisi
Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli ulu camilerinden olan Alaedin Camii, en eski Selçuklu eserlerinden olup, Konya'daki Alâaddin Tepesi üzerinde inşa edilmiş.
Seyahat 7 Ağustos 2020 - 16:23

Caminin yapımına, Selçuklu Sultanı I. Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında başlanmış ve I. Alâaddin Keykubad zamanında tamamlanmış (1221).

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Camiyi Türk tarihi açısından önemli kılan özelliklerden biri de, avlusunda I. Mesud, Kılıç Arslan, II. Rükneddin Süleyman, I.Gıyâseddin Keyhüsrev, I. Alâaddin Keykubad, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, IV. Kılıç Arslan ve III. Gıyâseddin Keyhüsrev’in mezarlarının bulunması.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Selçuklu Sarayı'nın yakınında yapılan bu caminin kuzeye açılan kapısı üzerindeki dört satırlık kitabesinden Sultan Alâeddin Keykubat tarafından tamamlandığı yazılı.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Bunun sağ tarafındaki mermer üzerine iki satırlık kitabede ise mimarının Dımaşklı Mehmet bin Havlan, mütevellisinin de Atabeg Ayaz olduğu bilgisi yer alıyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Caminin batı duvarında iki kitabe daha bulunuyor. Bunların her ikisinde de Sultan Alâeddin'in ismi Keykubat olarak geçiyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Doğu tarafındaki kapı üzerinde de Konya Valisi Sururi Paşa tarafından 1889-1890 yılında Sultan II.Abdülhamid'in fermanı ile harap durumda olan ve bazı yerleri yıkılmış olan caminin onarıldığı not olarak düşülmüş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Cami, İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiş, üzeri ağaç ve toprakla örtülmüş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Tek şerefeli bir minareye sahip olan yapıda Roma ve Bizans devirlerine ait kırkın üzerinde mermer sütun bulunmakta.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Caminin abanoz ağacından kündekâri tekniği ile Ahlatlı Mengü Berti tarafından 1155 yılında yapılmış minberi, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin şaheserlerinden.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Çinilerle süslü mihrabın önünde yine çini süslü maksure kubbesi mevcut.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Taç kapısında yapı ustası olarak Muhammed Bin Havlan el-Dımışkî'nin adı yazılı.