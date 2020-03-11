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Anadolu’nun en abidevi medreselerinden Sivas Çifte Minareli Medrese
Anadolu’nun en abidevi medreselerinden Sivas Çifte Minareli Medrese
Anadolu'da yapılmış en abidevi medreseleri arasında olan Sivas'taki Çifte Minareli Medrese 750 yıllık bir eser.
Seyahat 11 Mart 2020 - 16:25

Medrese, Dârü’l-hadis adıyla da biliniyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan yazıttan medresenin, İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271/1272 yılında yaptırıldığı anlaşılmakta.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Selçuklu döneminin en anıtsal yapılarından biri olan Çifte Minareli Medrese aynı zamanda en çok tahribata ve yıkıma uğramış yapılardan biri.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Günümüze yalnızca doğu cephesi, yani ön yüzü gelebilmiş yapının mevcut tek özgün yanı, Anadolu’nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesi. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas’ın sembolü.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

İki katlı, dört eyvanlı bir yapı olan Çifte Minareli Medrese’nin taç kapısı üzerindeki tuğla minareler çini bezemeli.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Bitkisel ve geometrik motiflerle süslü taşkapı ile yanlarındaki mukarnaslı nişler yapıya hareketli bir görüntü kazandırıyor. Yapının köşelerinde ise yivli yarım kuleler bulunuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Çeşitli yıllarda onarımlar gören eserin, son olarak 2009-2010 yıllarında yapılan restorasyonında cephe ve minareler onarılarak çiniler tamamlanmış, cephe temizliği yapılmış.

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