Anamur gezilecek yerler: Tarihi antik çağlara kadar uzanan Anamur’un turistik yerleri…

Tarihi antik çağlara kadar uzanan, eski adı "Anemurium" Latince kökeni rüzgarlı burun anlamına gelen Anamur'un gezilecek yerlerini sizler için derledik...İşte tarihi ve doğal güzellikleri ile Anamur'dan gezilecek yerler...

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Muz, yer fıstığı ve çileğiyle ünlü olan Anamur’un güneyinde Akdeniz, batısında Antalya Gazipaşa, kuzeyinde Ermenek, kuzey doğusunda Gülnar ve doğusunda da Bozyazı ilçeleri yer alır. Kumsalları, nesli tükenmek üzere olan Caretta carettaların yumurtlama alanı olan ilçenin gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

ANAMUR’UN GEZİLECEK YERLERİ

ANAMUR MÜZESİ

Müzede etnografik ve arkeolojik eserler bölümü, kütüphane, fotoğrafhane, laboratuar, konservasyon ve sanat galerisi gibi bölümler bulunmaktadır. Arkeolojik bölümde Helenestik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Bozyazı’daki kazıda bulunan kabartma motifli altın diadem; Anamur Nekropolünde bulunan 36 parça ajurlu Bizans yapısı altın objeler, bronz Athena, kantar ağırlığı, müzenin önemli eserleri arasında yer almaktadır. Etnografi bölümünde, geleneksel sanatların örnekleri, Yörük eşyaları ve “Post Yanışlı” kilim türleri, zengin bir koleksiyon oluşturmaktadır. Müze ziyarete kapalı durumdadır.

MAMURE KALESİ

Mersin-Antalya karayolu üzerinde, Anamur’un 6 kilometre güneydoğusunda deniz kenarında yer alan Mamure Kalesi, 23.500 metrekarelik bir alana sahiptir. M.S IV. yüzyılda Romalılar tarafından yapılmış olan kale, sonraları Bizanslılar ve Haçlılar zamanında genişletilmiştir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında yıkılan kalenin yerine bugünkü kale yapılmıştır. Bir kervansaray görünümünde olan Mamure Kalesi, kuleler, surlar, mazgalları ile çok iyi korunmuş durumdadır. Bir hendekle çevrili bulunan 36 kuleli kale, üst avludan oluşmuştur. Batı avlusunda halen ibadete açık, onarım görmüş tek minareli tarihi bir cami bulunmaktadır.

AKCAMİ

Karamanoğulları döneminde yapılan caminin daha sonra yapılan yivli minaresi ilgi çekicidir. Merkezi planlı tamamen kesme taştan kubbeli bir camidir. Camiye batı yönünde basık kemerli taş kapıdan girilir. Girişin tam karşısında taş mihrap sağda orijinal olmayan ahşap minber yer alır. Yapıda köşelerde ve yan duvarlar üzerinde sağır sivri kemerli açıklıklarda duvar içine gömülmüş yuvarlak iç dolgu ile geleneksel Türk mimarisinde pek görülmeyen tarzda kubbeye geçiş sağlanmıştır. Sağır kemerlerin ayakları üçgenimsi payandalarla desteklenmiştir.

ALA KÖPRÜ

14. yüzyılda Karamanoğulları döneminde yaptırılmış olan bu mimarlık harikası köprü, Anamur Ermenek Karayolunun 13. kilometresinde Dragon çayı üzerinde yer alıyor. Ana yatak üzerinde 19.65 metre açıklığında tek gözlü bir köprüdür. Köprüde taşkın sularının boşaltılması için bir boşaltma gözü doğu yönüne yerleştirilmiştir. Ana kemerin yapısı, çok önemli bir işçilik ve sağlam traverten malzemeyle yapılmıştır. Uzunluğu 54 metre olan köprü halen kullanılmaktadır.

DÜNYANIN EN GÜZEL PLAJLARI

ÇUKURPINAR MAĞARASI

Anamur’un kuzeyinde 46 kilometre uzaklıkta yer alan mağara 1.880 metre yüksekliktedir. Taşeli platosundaki Sugözü yakınında Çukurpınar yaylasındadır. 1990 yılında bulunan ve Türkiye’nin en büyük mağarası olduğu söylenen mağaranın, tahmin edilenden de büyük olabileceği söylenmektedir. Mağarada 924 metreye kadar inilmiştir. Mağara şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre ise dünyanın ikinci büyük mağarası durumundadır.

ANAMUR EVLERİ

Anamur merkez olmak üzere yöreye özgü sivil mimarlık örnekleri Ortaköy ve Bozyazı’da yoğunlukla yer alır. Konutlarda geleneksel yapı zeminde ahır üzerine iki katlıdır. Üst oturma yerleri genellikle orta sofadan köşelerdeki odalara açılan kapılar, birbirini dik olarak kesen sahınlarla haç plan oluştururlar.

Ahırın üzerinde ikinci katta balkonlu ve tek odalı olarak inşa edilmiş yörede “köşk” olarak adlandırılan mimari biçim son derece özgündür.

TOL KERVANSARAYI

Tol Kervansarayı, Alanya karayolunun 22. kilometresinde, Demirören Mahallesinde yer alır. Yörenin sert kırmızı ve sarı renkli kayan ve moloz taşları ile inşa edilmiş yapı, güney kuzey yönünde iki sahınlı olup yuvarlak tonoz örtülüdür. Yapılışı 14-15. yüzyıllara işaret etmektedir.

TİTİOPOLİS ANTİK KENTİ

Mersin-Anamur’un en eski yerleşim alanlarından biri olan Titiopolis Antik Kenti, Ovabaşı Mahallesi yolu üzerinden 5 kilometre uzaklıktaki Kalınören Mahallesi'nde yer alıyor. Antik kentte Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerini içine alan kalıntılar yer alır.