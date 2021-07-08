Antalya’da aynı anda iki mevsim

Antalya’da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70’e ulaştığı kentte, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler, denize akın ediyor. Yerli ve yabancı tatilciler, denizde ve havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Bunaltan sıcaklarda farklı eğlence arayanlar, deniz ve su parklarını yeterli bulmayanlar, Antalya Akvaryum’da özel hazırlanan kar dünyasında serinlemeyi tercih etti. Eksi 5 derecede özel montlarla kar odasına girenler, botla kayıp, kar topu oynayarak buzdan yapılmış heykellerin yanında fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Konya’dan tatil için ailesiyle birlikte gelen Osman Olgun, “Dışarıda 40 derece sıcak var. Biz burada eksi 5 derecede montla, karda kaymanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarım ile birlikte geldim. Onlar eğlenirken ben de buzdan heykelleri inceledim” dedi.

(DHA)

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