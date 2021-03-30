Antalya’da dört mevsim

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki – Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Alacabel mevkiinde ailece birlikte kar keyfi yaşadı. Karda bir tarafta kar topu oynayanlar, diğer tarafta kayanlar, kardan adam yapanlar vardı. Diğer tarafta mangallar yakıldı. Antalya sıcak kumları ve mavi deniziyle alışılmış manzaranın dışında beyaz fotoğraflar verdi.

“HERKES MANAVGAT’TA DENİZE GİRİYOR BİZ BURDA KARTOPU OYNADIK”

Manavgat ilçesinde kar yağmadığı için, Manavgat'tan ailesi ile birlikte karda eğlenmek ve kar topu oynamak için geldiklerini söyleyen Abdullah Çiçek, “Akseki'ye kar keyfi yaşamak için Manavgat'tan geldik. Karda doyasıya eğlendik. Burası çok güzel. Herkes Manavgat'ta denize girerken biz burada kar topu oynayıp, kayarak eğlendik” dedi.

Çiçek, “Buraya her yıl geliyoruz. Bizim için burası bir Uludağ, bir Kartalkaya, kar üzerinde mangal keyfi yaptık. Bizim için burası bulunmaz bir yer. Burada üşüdük ama yine de harika bir yer” dedi.

Ailesi ile birlikte Manavgat ilçesinden Akseki'ye kar keyfi yapmaya geldiklerini söyleyen 7 yaşındaki Öznur Top ise kar topu oynayıp eğlenmek için geldiklerini belirterek, “Korona virüsten dolayı hep evde duruyorduk. Ama bugün Alacabel'de eğlendik. Herkesi buraya davet ediyorum. Burası Uludağ kadar güzel” diye konuştu.



DÖRT MEVSİM BİRDEN YAŞANIYOR

Akseki'ye ailesi ile birlikte kar keyfine gelen Mustafa Top ise, “Korona virüsten dolayı yeğenlerim ve çocuklarım ev hapsinde gibiydik. Burası çok güzel. Manzara süper. Çocuklarımızla burada çok eğlendik. Antalya'da güneş varken, deniz ve kumun ardından 85 kilometre Toroslara yukarı çıkın böyle güzel bir manzara ile karşılaşıyoruz. Yaz ve kış mevsimini aynı anda yaşayabiliyoruz. Burada mangal keyfi yapıp, kartopu oynadık. Kayak yaptık. Antalya'da dört mevsimi birden yaşıyoruz” dedi.



“ALACABEL VAZGEÇİLMEZİMİZ”

Akseki Alacebel mevkiinin Manavgatlılar için vazgeçilmezi olduğunu anlatan Top, “Biz Manavgatlılar için Akseki'nin Alacabel mevkisi vazgeçilmez durağımızdır. Manavgat'ta kar yağmadığı için mecburen 85 kilometre gelip burada kar keyfimizi yapıyoruz. Bu yıl virüsten ve karın geç yağmasından dolayı yeni gelebildik. Karda bu yıl geç kaldı. Mart ayının sonunda yine de kar keyfini yapıyoruz. Daha yüksek zirvelerde Haziran ayında bile kar keyfi yapabiliyorsunuz. Antalya'nın doğal güzelliği budur. Yazın bile güneşten kaçıp kar keyfi yapabiliyorsunuz” diye konuştu. (İHA)