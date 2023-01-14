Antalya’da fırtına sonrası güneş

Antalya'da salı akşamından beri etkili olan yağmur ve fırtına, yerini güneşli havaya bıraktı. Konyaaltı Sahili'nde deniz turkuaz renge döndü.

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Turizm kerti Antalya’da salı akşamından beri etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Pırıl pırıl güneşli havaya uyanan Antalyalılar, soluğu sahilde aldı. Kimisi yürüyüş yaptı, kimisi denize girdi, kimisi de izledi.

Boğaçay olarak bilinen Toros Dağları’ndan doğan akarsuyun denize döküldüğü alan ise kahverengiye döndü. Bu alan, dron ile havadan görüntülendi.

‘3 GÜN EVE KAPANDIK ŞİMDİ SAHİLDEYİZ’

Antalya’da yaşayan yerleşik yabancılardan Özbekistanlı Ruksora Lazarova arkadaşıyla birlikte sahile gelip fotoğraf çektirdi. Yağmur ve fırtına nedeniyle 3 gündür evden dışarı çıkamadıklarını belirten Lazarova, Şimdi buradayız. Hava çok güzel. Arkadaşımla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz, fotoğraf çekiniyoruz” dedi.

GENÇLER DENİZE GİRDİ

Konyaaltı Varyantı’nın aşağısında bulunan sahilde dalgaların oluşturduğu beyaz köpüğün cazibesine kapılan iki genç denize girdi. Bir süre bu noktada yüzen gençleri, sahildeki arkadaşları fotoğrafladı.

3 GÜNDE 272 KİLOGRAM YAĞUŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, son 24 saatte Kemer’de metrekareye 193, Antalya merkezde ise metrekareye 162 kilogram yağışın düştüğünü söyledi. Gültekin, son 72 saatte ise Antalya merkez Muratpaşa’da metrekareye düşen yağış miktarının 272 kilograma ulaştığını açıkladı.



TARIM ARAZİLERİNDE HASAR TESPİTİ

Antalya’nın Aksu ilçesinde dolu ve fırtınadan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, Kundu, Kemerağzı, Kumköy, İhsaniye ve Murtuna mahallelerinde yaptığı çalışmalarla, çilek, domates ve biber seralarında 95 dekar alanda zarar tespit edildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, hafta başından itibaren bölgenin tekrar yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. (DHA)