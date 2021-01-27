Antalya’nın Düğmeli Evleri, her biri tam 350 yıllık…

Antalya Akseki'de 350 yıllık geçmişi ile alternatif turizm güzergahlarının arasında bulunan “düğmeli evler”i mutlaka görmelisiniz.

Sedir katran ağacından kestikleri ahşabı birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanıp, binayı taş yığarak, herhangi bir harç veya çimento gibi malzeme kullanmadan yapılan, iskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına halk arasında düğmeli (pişduvan) evler denilmekte. Düğmeli evler daha çok Akseki ve İbradı ilçeleri ve köylerinde uygulanmış, yöreye özgün mimari yapılardır. Her biri 300 – 350 yıllık geçmişi olan evlerin birçoğu zamana direnerek ayakta durmaya devam ediyorlar.

Antalya kent merkezinden, Toros'ların arasından keyifli bir yolculukla gidilen Akseki doğa ile iç içe olmak istediğiniz en güzel yerlerden biri olma özelliğinde. El değmemiş doğası ile insana huzur dolu tatil imkanı sunarken geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan “Düğmeli ev”de görmem mümkün.