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Antalya’nın Düğmeli Evleri, her biri tam 350 yıllık…

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 350 yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan "düğmeli evler" pandemi günlerinde de günübirlik gidilebilecek en güzel yerlerden biri olma özelliğini koruyor. Akseki, aynı zamanda eşsiz doğası ve cana yakın insanlarıyla size huzur dolu eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

İsmail AKIN
Güncellenme: 15:47, 27/01/2021
Haberler Seyahat
Antalya’nın Düğmeli Evleri, her biri tam 350 yıllık…

Antalya Akseki'de 350 yıllık geçmişi ile alternatif turizm güzergahlarının arasında bulunan “düğmeli evler”i mutlaka görmelisiniz.

Sedir katran ağacından kestikleri ahşabı birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanıp, binayı taş yığarak, herhangi bir harç veya çimento gibi malzeme kullanmadan yapılan, iskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına halk arasında düğmeli (pişduvan) evler denilmekte. Düğmeli evler daha çok Akseki ve İbradı ilçeleri ve köylerinde uygulanmış, yöreye özgün mimari yapılardır.  Her biri 300 – 350 yıllık geçmişi olan evlerin birçoğu zamana direnerek ayakta durmaya devam ediyorlar.

Antalya kent merkezinden, Toros'ların arasından keyifli bir yolculukla gidilen Akseki doğa ile iç içe olmak istediğiniz en güzel yerlerden biri olma özelliğinde. El değmemiş doğası ile insana huzur dolu tatil imkanı sunarken geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan “Düğmeli ev”de görmem mümkün.

Antalya tatil