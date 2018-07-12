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Antalya’nın Tazı Kanyonu
Antalya’nın Tazı Kanyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyonu'nun kuzey kısımlarında keşfedilen 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Seyahat 12 Temmuz 2018 - 13:36

Bölge halkının ‘Tazı Kanyonu’ olarak adlandırdığı, boynuz şeklinde uzanan iki dağın arasındaki kanyon, Köprüçay manzarasını ayaklar altına seriyor.

t1Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, özel fotoğraf çekimi için kanyona gelenler, eşsiz manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

t2Kanyonun çevresindeki yaban hayatı canlılığından bir şey kaybetmezken, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyonun üzerinde sık sık görmek mümkün.

t3Sarp kayalıklarla çevrili kanyonu görebilmek için dağ yoluna tırmanan turistler, bol bol fotoğraf çekiyor.

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Son güncelleme: 13:37 - 12.07.2018
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