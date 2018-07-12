Antalya’nın Tazı Kanyonu
Bölge halkının ‘Tazı Kanyonu’ olarak adlandırdığı, boynuz şeklinde uzanan iki dağın arasındaki kanyon, Köprüçay manzarasını ayaklar altına seriyor.
Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, özel fotoğraf çekimi için kanyona gelenler, eşsiz manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.
Kanyonun çevresindeki yaban hayatı canlılığından bir şey kaybetmezken, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyonun üzerinde sık sık görmek mümkün.
Sarp kayalıklarla çevrili kanyonu görebilmek için dağ yoluna tırmanan turistler, bol bol fotoğraf çekiyor.