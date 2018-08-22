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Antalya’nın yeni turizm potansiyeli Eynif Ovası’ndaki yılkı atları
Antalya'nın İbradı ilçesindeki Eynif Ovası'nda sayıları 800'ü bulan yılkı atları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün ilgi odağı haline geliyor.
Seyahat 22 Ağustos 2018 - 14:32

Ormanları, barındırdığı yaban hayvanları, mağarası ve ovasıyla dikkati çeken bölgenin “vahşi güzelliği” diye nitelendirilen yılkı atları, Eynif’in turizm potansiyeli olarak da görülüyor.

y1Toroslar’ın, Akdeniz ile Anadolu’yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası’nın yeşil çayırlarında atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

y3Antalya’nın İbradı ve Akseki bölgesinde alternatif turizm acentesi sahibi Tolga Özgüven, Eynif Ovası’nın 90 bin dönüm bir ova olduğunu ve yılkı atları ile bilindiğini söyledi.

y4Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığını anlatan Özgüven, “Bu atlar Osmanlı’nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyudur. Bu ovada serbestçe dolaşabiliyorlar.” dedi.

y5Bölgeyi geçen yıl 23 bin 500 kişinin ziyaret ettiği, bu yıl ise şimdiye kadar bu sayının iki katına ulaştığı belirtiliyor.

y6Ovada yaklaşık 800 yılkı atı bulunuyor.

İHA

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Son güncelleme: 15:29 - 22.08.2018
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