Antik toprakların efendisi Mısır

Tarihin en önemli antik kentleri arasında yer alan Mısır, köklü uygarlıkların eserleriyle donatılmış bir sırlar ülkesi olarak biliniyor. Dünyayı sarsan ihtişamlı piramitlerinin yanı sıra Memlük İmparatorluğu döneminden kalma Türk mimarisinin izlerini de taşıyan Mısır, her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Günümüzün tüm dünyadaki en gözde turizm destinasyonlarından olan bu büyülü ülke, gerek tarihsel yapıları gerek doğal güzellikleriyle tarihten günümüze kalan en özel miraslar arasında gösteriliyor.

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Mısır'da Bir Yavuz Sultan Selim Eseri: Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii

İskenderiye'de bulunan bir Türk Camisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii, farklı bir sanat deneyimi yaşamanıza ve geçmişinizle gurur duymanıza olanak tanıyor.

Kahire'yi kuşbakışı görebilen bu görkemli sanat eseri, Anadolu'dan ve İstanbul‘dan eşsiz izler ve motifler taşıyor. Tatilinize tarihi ve sanatsal bir derinlik katacak olan bu lokasyon, birbirinden güzel tatil fotoğrafları yakalamanız için de bulunmaz bir fırsat olarak dikkat çekiyor.

Otantik Bir Çarşı Deneyimi: Han El Khalili

Kahire merkezine çok yakın olan bu çarşı, adeta ruhunuza hitap ediyor. Mükemmel tasarımlı ve ajur işlemeli lamba seçenekleriyle karşılaşacağınız çarşıda, birbirinden güzel yerel kıyafetler de bulunuyor.

Han El Khalili'de ürün çeşitliliği şaşırtıcı derecede fazla. Bu nedenle de zevkinize uygun, binlerce tercih yapabileceğiniz dükkanlar, sizi keyifli ve benzersiz bir alışveriş deneyimiyle buluşturuyor.

Dünyada Eşi Benzeri Olmayan Giza Piramitleri: Keops, Kefren, Mikerinos

Hayatınızda mutlaka görmeniz gereken yerlerden olan Giza Piramitleri, olağanüstü görkemleri ve muhteşem işçilikleriyle yüzyıllardır olduğu gibi bugün de milyonlarca insanı cezbediyor. UNESCO'nun koruma altına aldığı ve dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Keops Piramidi, M.Ö 2560 yılına tarihlendiriliyor.

Kahire'de yer alan piramitlere gitmenin en kolay ve hızlı yolu ise UBER olarak görülüyor. Piramitlerin 9 kilometre yakınına kadar metroyla gitmeniz de mümkün, ancak sonraki bölümü kat edebileceğiniz bir toplu taşıma seçeneği bulunmadığı için, bu noktadan sonra yeniden taksi ya da UBER'e başvurmanız kaçınılmaz hale geliyor.

Boat Museum: Firavun Teknesi ile Tanışın

Keops Piramidi'nin hemen arkasında bulunan Boat Museum, Firavun Teknesi'ni barındırması nedeniyle çok büyük bir öneme sahip. Antik Mısır geleneğinde ölülerin eşyalarıyla birlikte gömülmesi geleneği sonucunda firavunla birlikte gömülen ve geçtiğimiz yıllarda yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonrasında yeniden gün ışığına çıkartılarak birleştirilen parça, Boat Müzesi'nde tarih ve arkeoloji sevenleri bekliyor.

Muhteşem restorasyonlar sayesinde eşsiz bir görsel deneyim de yaşatan müze, Mısır'ın piramitlerden sonra en çok ziyaret edilen turistik merkezi olarak da dikkat çekiyor.

Kaynak: Tatil Sepeti