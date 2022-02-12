Ardahan’da kışa kuş bakışı

Türkiye'nin 75'inci ili olan Ardahan 3000 yıllık tarihe sahip. Kış mevsiminin en çetin yaşandığı illerden biri olan kent, yüksek ve engebeli bir coğrafyada yer alıyor.

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Önemli tarihi, doğal ve turistik değerlere sahip olan Ardahan; Urartu, Med, Pers, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir yörede oluğundan günümüzde de birçok tarihi eser ve kalıntıya ev sahipliği yapıyor.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda bir serhat şehri konumundaki Ardahan'da çok sayıda tarihi kale ve kuleler, cami ve köprüler, şapel ve kiliseler, çeşme ve hamamlar ilin tarihi ve kültürel mirasını oluşturuyor.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / Depo Photos)