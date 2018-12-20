Arka sokakları sürprizlerle dolu Anadolu şehirleri

Anadolu Şehirleri sadece merkezleriyle değil tarihi dokusunu koruyan ara sokaklarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Eski sokaklar, keşfetmekten keyif alanlar için her bir köşesinde başka bir hikaye saklar. Yerel halkın çok iyi bildiği özel hanları, çarşıları ve lokantaları ile arka sokaklarında gizli güzellikler barındıran şehirler...

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Kültürlerin kucaklaştığı yer: Hatay

Dinlerin ve kültürlerin buluşma noktalarından biri olan Hatay, kendine has karakterde bir mimariyi ve doğal güzellikleri içerisinde barındırır. Günümüzde de işlevlerini sürdüren tarihi hanları ve dükkanları, meraklı gezginlerin uğrak yerleri arasındadır. Hatay'ın yüzyıllar öncesine uzanan tarihi, tüm sokaklarına ve çarşılarına işler.

Tarihi İpek Yolu üzerinde olan ve bu dönemde çok önemli bir ticaret merkezi olarak kullanılan Antakya Uzun Çarşı, şehri ziyaret edenlerin mutlaka uğradığı bir duraktır. Burada şehre özgü baharatları, kumaşları, takıları ve daha birçok farklı eşyayı alabilirsiniz. Şehirde ayrıca, Uzun Çarşı ile Yemeniciler arasında yer alan Kurşunlu Han, Yeni Han ve Hüsnü Sabuncu Kervansarayı başta olmak üzere toplam 15 farklı han ve tarihi ticaret merkezi bulunur.

Cuma Pazarı tarafına geçerseniz, Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1660 yıllarında yaptırılan ve Osmanlı hanları içerisinde en büyüğü olan Kurşunlu Han'a mutlaka uğrayın. Yerel tatlar peşindeyseniz, Hatay'ın gastronomi hazinelerinden olan özel nar ekşisini ve zeytinyağını burada bulabilirsiniz.

Hatay ziyaretinin olmazsa olmazı defne sabunu alışverişini de han içerisinde uygun fiyatlara yapabilirsiniz. Dilerseniz şifa kaynağı olan meyan şerbetini tadabilir ve evinizde yapmak üzere meyan kökü satın alabilirsiniz.

Medeniyetlerin beşiği: Mardin

Mardin'in her köşesinde hissedeceğiniz mistik dokusu ziyaretçilerini geçmiş zamanlarda bir yolculuğa çıkarıyor. 1900'lü yılların başında inşa edilen şehrin özel köşelerinden biri olan Gelüşke Han, yapıldığı dönemde hem bir konaklama yeri hem de ticaret merkezi olarak kullanılıyordu. Yakın dönemde restore edilerek yenilenen han, şu an Mardin'e özgü nefis yemeklerin tadılabildiği özel bir yemek alanı olarak kullanılıyor.

İçerisinde bir çok restoran ve kafe bulunan hana köy dinlenme odaları ve şadırvan bahçesi ayrı bir güzellik katıyor. Tarihe ve astronomiye meraklıysanız; Zinciriye Medresesi'ni mutlaka görmelisiniz. Mardin Kalesi'nin hemen önünde yer alan Zinciriye Medresesi mimari olduğu kadar tarihi olarak da oldukça önemli bir yapı.

Medrese içerisinde verilen eğitimlere uygun olarak, farklı mimari teknikler kullanılarak yapılmış. Girişine uzun merdivenler çıkılarak ulaşılan medresenin tamamen simetrik olan mimarisi büyüleyici bir güzellikte. Özellikle avlusunda bulunan havuzun dönemin önemli keşiflerinde kullanıldığı biliniyor.

Tarihin içerisinde gezeceğiniz şehir: Bursa

Geçmişin önemli ticaret şehirlerinden olan Bursa tarihi çarşıların ve hanların en yoğun olduğu şehirlerimizden biri. Apolyont Han, Havlucular Çarşısı, Sipahi Çarşısı, Bat Pazarı, Demirciler Çarşısı, Kayan Çarşısı, Çancılar Çarşısı, Okçular Çarşısı, Tuz Pazarı Çarşısı, Eski Aynalı Çarşı gibi 30'a yakın tarihi çarşısı bulunuyor.

Bunlardan eski ismiyle Bayat Pazarı olarak anılan Bat Pazarı özellikle antika meraklılarının ilgisini çekiyor. Yıllar içerisinde karşılaştığı yangınlardan zarar görmüş olsa da günümüzde hala eski ve antika eşyaların satıldığı bir pazar olarak kullanılıyor.

Osmanlı döneminden kalan en önemli hanlardan biri olan Koza Han uzun süre devletin ticari işlerinin yürütülmesinde kullanılmış. Bugünlerde Bursa halkının en sık uğradığı alışveriş yerlerinden biri olan bu tarihi handa Bursa'ya özgü yerel gıdalar ve kaliteli kumaş ürünleri bulabilirsiniz. Dilerseniz içerisinde bulunan restoranlarda nefis Bursa iskender kebabının tadına bakabilirsiniz.

Yemenicilerin memleketi: Karabük

Anadolu'nun kuzey ticaret yollarının geçtiği Karabük özellikle Safranbolu ve çevresinde bulunan tarihi hanları ve çarşılarıyla dikkat çekiyor. 1600'lü yıllarda inşa edilen 63 odalı Cinci Han, dönemin önemli alışveriş ve konaklama yerlerinden sayılıyor.

Şu an etrafına örülü bir çok dükkan ve küçük sokakla Safranbolu çarşısının merkezi haline gelmiş vaziyette. Karabük'ü ziyaret ettiğinizde Yemeniciler Arastası olarak adlandırılan Arasta Çarşısı'nın tarihi sokaklarını görmeden dönmemelisiniz. Ayakkabı olarak yemenilerin kullanıldığı dönemlerde oldukça önemli bir yere sahip olan bu çarşı, Kurtuluş Savaşı sırasında askerler için ürettiği ayakkabılarla ordumuza destek vermiştir.

Yöreye özel el baskısıyla yapılan örtüleri, özel kumaşları ve deri işlerini bu çarşıda bulabilirsiniz. Taş sokaklarda yaptığınız keyifli gezi sonrası bir yorgunluk kahvesi içmek isterseniz Arasta Kahvesi'ne uğrayabilirsiniz. Közde yapılan kahve, yanında demirhindi şerbeti ve sakızlı su ile özel bir sunuma sahip.



Kaynak: Tatil Sepeti