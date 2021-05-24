Arpaçay Menderesi görsel şölen sunuyor

Kars’ın Arpaçay ilçesinde karların erimesiyle coşkuyla akan Arpaçay Menderesi köylerden geçerek Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na dökülüyor.

Doğanın canlanması ile kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşille birlikte görenleri büyülüyor.

ARPAÇAY’DAN GEÇEREK ERMENİSTAN’A DÖKÜLÜYOR

Arpaçay Menderesi’nin köylerden geçerek Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı’na döküldüğünü ifade eden Feramuz Polat, “Çıldır’dan geliyor, köylerimizin içerisinden geçiyor. Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçtikten sonra Ermenistan sınırına dökülüyor. Hayvanlarımızı burada suluyor ve yıkıyoruz” dedi.

Arpaçay Ovası’nda yeşille birleşen Arpaçay Menderesi kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akıyor. Menderesin oluşturduğu güzel manzara havadan drone ile görüntülendi.

Mendereste yeşil renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor. (İHA)

