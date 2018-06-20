Artvin yaylaları gezilecek yerler: Yeşilin bin bir tonu ile bezenmiş Artvin’in turistik yerleri…

Artvin yaylaları gezilecek yerler: Yeşilin bin bir tonu ile bezenmiş Artvin’in turistik yerleri…

Oksijeni bol, yeşilin bin bir tonu ile bezenmiş Artvin yaylaları, unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenlere benzersiz bir tatil fırsatı sunuyor. İşte Artvin'de görmeniz gereken en güzel yaylalardan bazıları...

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Artvin, muhteşem ormanları, milli parkları, akarsuları, şelaleleri, tarihi kalıntıları, gölleri ve yaylaları ile ülkemizin yayla turizmi açısından en zengin şehirlerinden birisidir. Şimdi size Artvin’in birbirinden güzel, oksijen deposu yaylalarından bazılarını tanıtmaya çalışacağız…

KAÇKAR TURİZM MERKEZİ (KAÇKAR YAYLASI)

Yusufeli ilçesine 60 kilometre uzaklıktadır. Kaçkar Dağı'nın güney yamaçlarında yer alan yayla, çok geniş orman ve çayır alanlarıyla kaplı olup; yayla ve dağ turizmi için ideal bir konuma sahiptir. Yaylalar köyü, Kaçkar Dağı'na tırmanmak isteyenlerin ara konaklama merkezi konumundadır. Kaçkar Dağları zirvesine en yakın kamp yeri, 3.328 metre yükseklikteki Dilberdüzü'dür. Bol soğuk suyu bulunan Dilberdüzü'nde altyapı bulunmamaktadır. Dilberdüzü'nden itibaren 3932 metre rakımlı Kaçkar Dağları'na rehbersiz çıkmak tehlikelidir. Bölgede vaşak, ayı, yaban keçisi, kurt, çakal, tilki gibi yaban hayvanları izlenip görüntülenebilir. Yaylalar köyü yolu üzerinde Altıparmak köyünde, Altıparmak (Barhal) Kilisesi ziyaret edilebilir.

KAFKASÖR TURİZM MERKEZİ (KAFKASÖR YAYLASI)

Artvin'in güneybatısındaki yayla 1250 metre yükseklikte olup görülmeye değer güzelliktedir. Her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen ve üç gün süren boğa güreşleri, yöre halkı tarafından yoğun ilgi görmekte ve festival havasında geçmektedir. Yaylada; Cıskaro, Yalnızhasan ve Acısu diye adlandırılan şifalı sular bulunmaktadır.

MERSİVAN YAYLASI

Artvin merkezini çevreleyen Genya Dağı eteklerinde bulunan Mersivan Yaylası, ormanlarla çevrili olan geniş düzlüklerle kaplıdır.

BORÇKA KARAGÖL YAYLASI

Borçka – Camili yolunun 27. kilometresinden doğuya ayrılan toprak yoldan 20 kilometre giderek Karagöl'e ulaşılır. Göl çevresinde bulunan ormanlarda; vaşak, boz ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, dağtavuğu, yırtıcı kuşlar izlenebilir ve gölde alabalık avlanabilir. Karagöl’de konaklama için kamp malzemeleri ve temel ihtiyaç malzemeleri getirilmelidir.

MACAHEL YAYLASI

Artvin'in ilçesi Borçka'ya bağlı doğal güzelliklerini korumuş altı köyden (Camili, Efeler, Düzenli, Kayalar, Maral, Uğur) oluşan yöreye Maçahel denmektedir. Avrupa'nın en yaşlı, Türkiye'nin ise yağmur ormanlarıyla çevrili, zengin bitki ve faunasına sahip tek gizli cennetidir. Macahel'in gözlerden ırak olmasının nedeni, coğrafi konumu ve iklimi. Macahel'e Borçka yönünden giden tek yol, Batamya (Küçük Yayla) 1.850 metre yükseğe çıktıktan sonra tekrar 400 metreye inen bir geçitten oluşuyor. Macahel, sınırda bir yerleşim bölgesinin adı. Kelime anlamı olarak bakıldığında, Gürcüce bir ad olan Macaheli, “maca” (bilek) ve “heli” (el) sözcüklerinden oluşuyor. Gürcüce “ca” kuyu, çukur anlamına geliyor. 2005 yılında Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilen bu özel bölgeyi mutlaka görmenizde fayda var

DOĞU KARADENİZ’DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

BİLBİLAN YAYLASI

Yayla Yalnızçam Dağları’nın 3.150 metrelik Doruğu’nun hemen güneyinde 2.640 metre yükseltidedir. Karanlık meşe ve çam ormanlarından geçilerek gidilen, Ardahan ile hudut olan Bilbilan Yaylası, yöre insanının yaylacılık yaptığı yaylalardandır. Yaylaya, Ardanuç ilçesinin doğusundaki 51 kilometrelik stabilize yolla ulaşarak mümkündür. Yaylada her Cumartesi günleri Pazar kurulmaktadır. Bu pazarda, gıda ve ihtiyaç maddeleri alım-satımı yapılmakta ve canlı hayvan borsası kurulmaktadır. Yaylanın sütünün, kaymağının ve yağının lezzeti çok meşhurdur.

HATİLA VADİSİ MİLLİ PARKI

Artvin merkezden 10 kilometrelik stabilize bir yol ile ulaşım sağlanmaktadır. Hatila Vadisi, V tipi, dar tabanlı, genç vadi özelliğindedir. Vadi boyunca jeolojik farklılıklardan kaynaklanan eğim kırıkları ortaya çıkmıştır. Bu eğim kırıkları, akarsuda şelalelerin oluşumunu sağlamıştır. Vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yoğun olan vejetatif örtü; bünyesinde çok çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır. Bitki türleri içerisinde endemik karakterde olanlarda vardır. Bu türlerin sayısı 500'ü geçmektedir. Bitki türlerinden 50 civarındaki türler ilaç sanayiinde kullanılan bitkilerdir.

ARSİYAN YAYLASI

Yalnızçam Dağları silsilesinin kuzeydoğu ucunda yer alır. En yüksek yerleri Kençiyan Tepesi ve Kanlıtepe'dir. Şavşat'ın Pınarlı, Demirkapı, Ilıca köyleri ile Ardahan'ın Posof ilçesi arasında kalır. Arsiyan Dağı'nda Şavşat'ın Cevizli, Yaşar, Saylıca ve Kayadibi köylerine ait yaylalar bulunur. Dört bir yanı göllerle kaplıdır. Dağcılık sporuna oldukça uygundur. Kuzeyinde ve batısında Gürcistan sınırı, güneyinde Ilıca Köyü, güney doğusunda Pınarlı Köyü, Cin dağı, doğusunda ise Posof (Kol Köyü) bulunur. Arsiyan yaylası otuyla, suyuyla, balığıyla diğer yaylalardan farklıdır. Ayrıca tuz kayaları kömür madeni ve irili ufaklı çok çermik vardır. Geniş orman alanları barındıran yaylada turfanda meyveleri kekre, mozi, mesğal, jol da bol bulunur. Güzel kokulu Negolara (sarı cennet çiçekleri) bolca mevcuttur.