Artvin sonbahar renklerine büründü
Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'de sonbaharın gelmesiyle sararan yapraklar, renk cümbüşü oluşturdu. Bu güzel görüntüler ise havadan görüntülendi.
Son yıllarda yayla turizminin ön plana çıktığı Artvin, özellikle sonbaharın gelişiyle doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlar görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Havadan çekilen fotoğraflar ise eşsiz güzelliği bütünüyle ortaya koyuyor. (İHA)