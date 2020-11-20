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Artvin’den masalsı sonbahar manzaraları
Artvin’den masalsı sonbahar manzaraları
Artvin'de sonbaharda yeşil, sarı ve mavi renklerinin muhteşem uyumu havadan görüntülendi. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda masalsı görüntüler oluştu.
Seyahat 20 Kasım 2020 - 16:58

Her ilçesinde farklı bir tabiat güzelliği barındıran Artvin, sonbaharın gelmesiyle ormanlarda yaşanan renk cümbüşü kendine hayran bırakıyor.

Birçok yerli ve yabancı turist bu güzelliği sonbaharda görmek için Artvin’e geliyor. Fotoğrafçılar ise en güzel manzarayı çekmek için sonbaharda daha fazla ilgi gösteriyor.

(FOTO: İHA)

KARAGÖL TABİAT PARKI

Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

(FOTO: İHA)

Gölün ortasında ufak bir kayalığa bağlanan sandallar kartpostallık görüntüler oluştururken göle yansıyan farklı renklerdeki ağaç görenlerin beğenisini topluyor.

Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor.

(FOTO: İHA)

Bazgiret köyünde ise bulutlar gün batımı ile kızıla bürünmüş şekilde havadan görüntülendi. (İHA)

(FOTO: İHA)

Son güncelleme: 17:12 - 20.11.2020
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