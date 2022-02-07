‘Aşkların ve imparatorların şehri’ bembeyaz

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan, 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, kar yağışıyla beyaza büründü.

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Ağlasun ilçesindeki ‘aşkların ve imparatorların şehri’ olarak da bilinen Sagalassos Antik Kenti, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Sagalassos Antik Kenti’nde yarım metreyi aşan kar kalınlığıyla güzel manzaralar ortaya çıktı.

Antik Yunan’da Pisidya’nın başkenti olan Sagalassos’un birkaç bölümü bugüne kadar ayakta kalırken, çeşmelerin görkemiyle anılan antik kent, dünyanın en yüksek rakımlı 9 bin kişilik tiyatrosu ile de biliniyor. (DHA)



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