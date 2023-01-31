Astana’da kışın eğlencenin adresi: Esil Nehri

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ortasından akan Esil Nehri, kışın tamamen donarak çeşitli aktivitelerin yapıldığı büyük bir buz sahasına dönüşüyor.

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Astana, uzun ve soğuk geçen kış mevsimiyle bilinirken, kar yağışının ekimde başladığı başkentte kış 6 ay sürüyor.

Şehrin ortasından akan Esil Nehri ise kasım itibarıyla tamamen donuyor ve çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı büyük bir buz sahasına dönüşüyor.

Donan nehir, özellikle hafta sonları kalabalık oluyor.

İş yorgunluğunu atmak ve çocuklarıyla zaman geçirmek isteyen Astana sakinleri, yüzeyi buz tutan nehirde saatlerce paten kayıyor ve yürüyüş yapıyor.

Çocuklar ise soğuk havaya rağmen kaydıraklardan kayıyor. Esil Nehri, öğrenci grupları arasında buz hokeyi karşılaşmalarına da sahne oluyor.

Maksat İsayev, kışın çocuklarıyla donan nehirde zaman geçirmeyi sevdiklerini söyledi.

İsayev, “Çocuklarımın kapalı alanlarda değil böyle temiz havada doyasıya eğlenmelerinden yanayım. Burada kafeterya da mevcut. Isınmak için kahve, çay veya atıştırmalık alabilirsiniz. Her yıl eğlence çeşitleri artıyor. Bu sene kar motorları gelmiş” dedi.

Nisan sonuna doğru çözülmeye başlaması beklenen Esil Nehri yazın da teknelerle gezi turlarına çıkmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. (AA)