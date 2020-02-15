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Atatürk’ün yurt gezilerinde kullandığı vagonu “Beyaz Tren”
Atatürk’ün yurt gezilerinde kullandığı vagonu “Beyaz Tren”
Ankara Gar Kompleksi içinde yer alan “Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi", 1920 yılında Atatürk’ün konutu ve Başkomutanlık Karargahı olarak en önemli iç ve dış kararlara tanıklık eden alanda yer alıyor.
Seyahat 15 Şubat 2020 - 13:26

Müze binasının yanındaysa, Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı vagon olan ‘Beyaz Tren’ sergileniyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Atatürk'ün son yolculuğuna da ev sahipliği yapan vagon, Ulu Önder’in 1935 – 1938 yılları arasında yurt gezilerinde kullanılmıştı.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Beyaz Tren, 1991 yılında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce, “Atatürk'e ait korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilmişti.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Vagon, 1935 yılında Almanya'da yaptırılmış, zamanın en modern cihaz ve kullanım eşyalarıyla donatılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Salon iç duvarları ceviz, tavanlar abanoz ağacı ile kaplı, ayrıca salonda abanoz kaplı bir masa, epengle kaplı koltuklar, pencere perdeleri enine kalın çizgili kırmızı – sarı tafta kullanılarak hazırlanmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Yemek salonu 8 metre uzunluğunda, ayrıca gardrop odası, tam ve yarım iki kompartman ve banyo – tuvalet mevcut. Salonda bir radyo ve telefon ile iki elektrik pirizi ile çağırma zil butonu bulunmakta.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Son yolculuğunu da Beyaz Tren' le yapmış olan Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938 cumartesi günü Dolmabahçe Sarayı'ndan alınarak önce Sarayburnu'nda bekleyen Yavuz Zırhlısı’na sonra İzmit'te bekleyen “Beyaz Tren”in bu vagonundaki salonun ortasında bulunan masa üstüne törenle konulmuştu.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Naaşın çevresinde altı subay kılıçlarıyla saygı nöbetine başlamış, tümen bandosunun matem marşı ve garda toplanan İstanbul halkının gözyaşları arasında Beyaz Tren saat 20.32'de Son kez Ankara'ya hareket etmişti.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

20 Kasım 1938 Pazar günü Ankara Garı'nda İsmet İnönü ve Ankara halkı tarafından karşılanan trenin vagon penceresinden alınan Ata'nın tabutu, top arabasıyla “Direksiyon Binası” önünden ayrılmıştı.

Son güncelleme: 13:28 - 15.02.2020
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