Atina’nın yanıbaşındaki vaha: Penteli Şelalesi

Yunanistan'ın Attika bölgesinde yer alan şirin şelale Penteli, manzarası ve döküldüğü yerde oluşan küçük gölüyle çok güzel bir manzaraya sahip.

Valanaris Şelalesi de denilen bu doğal güzelliğin adını, bir zamanlar çevresindeki tepelere hakim olan meşe ormanından aldığı söyleniyor. Ntrafi Pikermiou’da bulunan şelale yaklaşık 10 metre yüksekliğinde.

Yağmura bağlı olarak akış şiddeti değişen şelalenin suları, akış yoğunluğunun azaldığı yaz aylarında ikiye bölünerek gölü besliyor.

Atina’ya çok yakın olması ve ulaşım kolaylığı, şelalenin ziyaretçi sayısını arttıran bir diğer faktör. Şelaleye erişim Ntrafi’deki Ahaeon Bulvarı’ndan sağlanıyor.

Çok dik olmayan bir yolda sadece iki dakika yürüyerek, bu küçük cennette doğanın tadı çıkarılabiliyor.

Penteli Şelalesi’nin oluşturduğu gölde yüzmek özellikle çocuklar için büyük bir eğlence olduğundan, ziyaretçiler arasında aileler ağırlıkta.