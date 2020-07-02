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Atina’nın yanıbaşındaki vaha: Penteli Şelalesi
Atina’nın yanıbaşındaki vaha: Penteli Şelalesi
Yunanistan'ın Attika bölgesinde yer alan şirin şelale Penteli, manzarası ve döküldüğü yerde oluşan küçük gölüyle çok güzel bir manzaraya sahip.
Seyahat 2 Temmuz 2020 - 15:44

Valanaris Şelalesi de denilen bu doğal güzelliğin adını, bir zamanlar çevresindeki tepelere hakim olan meşe ormanından aldığı söyleniyor. Ntrafi Pikermiou’da bulunan şelale yaklaşık 10 metre yüksekliğinde.

Foto: DepoPhotos

Yağmura bağlı olarak akış şiddeti değişen şelalenin suları, akış yoğunluğunun azaldığı yaz aylarında ikiye bölünerek gölü besliyor.

Foto: DepoPhotos

Atina’ya çok yakın olması ve ulaşım kolaylığı, şelalenin ziyaretçi sayısını arttıran bir diğer faktör. Şelaleye erişim Ntrafi’deki Ahaeon Bulvarı’ndan sağlanıyor.

Foto: DepoPhotos

Çok dik olmayan bir yolda sadece iki dakika yürüyerek, bu küçük cennette doğanın tadı çıkarılabiliyor.

Foto: DepoPhotos

Penteli Şelalesi’nin oluşturduğu gölde yüzmek özellikle çocuklar için büyük bir eğlence olduğundan, ziyaretçiler arasında aileler ağırlıkta.

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