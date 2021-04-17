Kayıp kent Atlantis kumda canlanacak

Geçen yıl corona virüsü salgını nedeniyle yurt dışından heykeltıraşlar gelemeyince 2020 yaz sezonunu geç açan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’nde çalışmalar bu yıl erken başladı.

Festival Direktörü Cem Karaca, yardımcılarıyla alandaki heykellerde hasar tespiti yaptı. Yağmur ve rüzgardan dolayı bazı parçaları kopmuş, bazıları yıkılmış heykeller göze çarptı. Rüzgar nedeniyle heykellerin üzerine gelen tohumların büyüyerek bitki tabakası oluşturduğu görüldü.

“ATLANTİS KUM ÜZERİNDE YÜKSELECEK”

Hangi heykelin tadilat göreceği, hangisinin yıkılıp yenileneceği konusunda detaylı rapor hazırlayan Karaca, heykeltıraş ekibinin 19 Nisan’dan itibaren çalışmaya başlayacağını söyledi.

Karaca, yeni konsept hakkında da bilgi verdi. İki yıl üst üste aynı tema ile sezonu geçirdiklerini hatırlatan Karaca, “Pandemi nedeniyle 2019 ve 2020 sezonunu ‘Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri’ temasıyla geçirdik. Bu yılki temamızı ise Atlantis oluşturuyor. Atlantis, deniz üzerinde değil, kum üzerinde yükselecek” dedi.

Karaca, yapılacak çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi:

* Bu yıl Atlantis temasıyla yeni bir macerayı başlatıyoruz. Atlantis şehrinin gizemli dünyasına ait, daha önce hiç görülmemiş, tamamen hayal unsuru mitolojik unsur, çocukların da büyüklerin de ilgisini çekecek heykeller yapılacak. Alandaki çalışmalara başlıyoruz. Sezon başından itibaren ziyarete açacağız.

* Heykellerimizin bazılarında ufak tefek hasarlar var, bunları giderebiliyoruz. Birçoğu yıkılacak. Kum heykel sanatının dayandığı felsefe de bu. Kum heykel sanatı her şeyin geçici olduğu bir felsefeye dayanıyor.

* Ufak tefek hasarları bulunan heykelleri ise küçük dokunuşlarla eski haline getirip bu yıl da sergileyeceğiz. Ama çoğunluğu yenilenecek. Bu yıl iyi bir turizm sezonuyla birlikte güzel anlar yaşatacağız. (DHA)