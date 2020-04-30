Dünya Sağlık Örgütü ‘Covid pasaportu’na sıcak bakmıyor

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsüne yakalanıp atlatanların seyahat etmesinin risk oluşturacağını belirterek, "İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine dair henüz bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

Ekonomik olarak ayakta kalabilmek için destek paketleri açıklayan ülkeler, çalışma hayatını salgın öncesindeki döneme döndürebilmek için formüller arıyor. Gelirini büyük ölçüde turizmden sağlayan ülkeler ise, seyahat kısıtlamasının kontrollü şekilde devam edebilmesi için yeni formüller arayışında.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, iyileşmiş kişilerin tekrar hastalık taşımayacağına dair bir kanıt bulunmadığından, bu kişilere covid pasaportu verilmesi gibi uygulamalara karçı çıkıyor.