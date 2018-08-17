Avrupa tatili için görkemli duraklar

Euro'nun her geçen gün yükselmesiyle biraz daha uzaklaşan bir hayal olsa da, Avrupa turu pek çok kişinin rüyalarını süsleyen bir yolculuk. Avrupa tutkunlarının bu hayali gerçekleştirmek için yoğun araştırmalara giriştiği de bilinen bir gerçek. “Avrupa’da tatil yapma imkânınız olsa nereye giderdiniz?” şeklinde bir soru yöneltilse, birçoğumuz bu soruyu, aklımızı başımızdan alan Avrupa kentlerinin isimleri ile yanıtlarız. Peki ya adını hiç duymadığımız, saklı kalan cennetler ve kartpostal güzelliğindeki tatil yerleri? İşte Avrupa tutkunlarının keşfedebileceği kartpostal güzelliğindeki tatil yerleri...

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Eğlence Ve Gezi Bir Arada: Lahey

Su tutkunlarının fazlasıyla ilgisini çeken Hollanda'nın en gözde şehirlerinin başında yer alan Lahey, özellikle de çocukları ile tatil yapmayı planlayanlar için bire bir.

Lahey, gece eğlencelerinin doludizgin olduğu, caddelerinde at ve bisiklet turlarının görsel bir şölen yarattığı, gezinti yerleri ve rıhtımıyla 3 km uzunluğundaki plajı ve tarihle sanatın iç içe geçtiği şehir merkezi ile görülmeye değer yerlerin başında yer alıyor.

Tarih Kokan Bir Yerleşim: Lizbon

Tatil de olsa tarihi gezintiden asla vazgeçmem diyenlere önerimiz ise Lizbon. Özellikle de İstanbul'a olan benzerliği ile dikkat çeken ve tarihi mekânları ile geçmişe sıkça yolculuk yaptıran Portekiz'in Lizbon kenti, Avrupa'nın en ucuz kenti olarak da biliniyor.

Mutfağı ile de dünyaya nam salmış, sokaklarını saran bitmek bilmeyen festivalleri ile eğlencenin hat safhaya ulaştığı Lizbon, bir liman kenti olmasından dolayı kartpostalları kıskandıracak güzelliklere sahip, Batı Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri.

Her Yönüyle Ayrı Bir Güzellik: Malta

Avrupa tutkunlarının keşfedebileceği kartpostal güzelliğindeki tatil yerleri listemizde rotamızı bu kez küçük bir ada ülkesi olan Malta'ya çeviriyoruz. 7000 yıllık tarihiyle âdete bir açık hava müzesini andıran Malta; otantik şehirleri, tarih kokan kalıntıları, müzeleri, sahilleri, tapınakları ve restoranları ile bir tatilden beklediğiniz hemen her şeye en güzel şekilde yanıt veriyor.

Malta'da yapmayı düşündüğünüz tatilde yanınıza almayı asla unutmamanız gereken en öncelikli şeyin bir fotoğraf makinesi olması gerektiğini de bilmelisiniz!

Hemen Yanı Başımızda: Korfu / Yunanistan

Eğer amacınız Avrupa'da birkaç şehri kapsayan uzun vadeli bir gezi ve tatil ise o zaman başlangıcınızı hemen yanı başımızda bulunan Yunanistan'ın Korfu Adası ile yapmanızı tavsiye ederiz.

İyi ve keyifli bir tatil için her zaman en güzel alternatiflerden olan Yunan adaları içerisinde yer alan Korfu, arkeolojik siteler, doğal güzellikler ve eğlenceli akşamları ile nam salmıştır. Çiçeklerin hâkimiyetine teslim olan bahçeleri, şahane mimarisi, dar sokakları ve tertemiz denizi ile adeta küçük bir cenneti andıran Korfu'da kendinizi dinlenmiş ve arınmış hissedeceksiniz.

Yeryüzündeki Cennet: Mayorka / İspanya

Bazı yerler vardır, gözünüzle görseniz de içine girip yaşasanız da acaba gerçek mi diye sizi şüpheye düşürür. İşte cennetin varlığını bizlere ispatlayan ender yerlerden biri ile daha karşınızdayız; Mayorka Adası! İspanya'nın en büyük adası olan Mayorka adasının tek merkezi şehri ise Palma'dır.

Bu şehrin dar sokaklarında gezerken, Endülüs mimarisinin etkisi sizleri saracak. Romalılar tarafından kurulan ve 2500 yıllık tarihi olan adanın eski Palma şehri, Mallorca Katedrali, Almudanio Sarayı, Palma Arap Hamamları, Palma Liman Bölgesi, alışveriş caddeleri, Palma Pueblo Espanol müzesi görülmeye değer yerlerin başında bulunuyor.

Türkiye Hasretinizi Giderecek Yer: Güneşli Plaj / Gürcistan

Avrupa tutkunlarının keşfedebileceği kartpostal güzelliğindeki tatil yerleri listemizin son sırasında ise Bulgaristan'ın Güneşli Plaj bölgesi yer alıyor. Burası, hem yakınlığı hem ucuzluğu hem de Bodrum, Marmaris ve İbiza esintilerinin her metrekaresinde hissedildiği bir yer.

Güneşli Plaj, uçsuz bucaksız kumsalı, akşamları Bodrum'u andıran sokakları, dünyanın pek çok ülkesinden turisti ağırlayan sayısız otelleri, sınırsız eğlenceyi kucaklayan bar ve diskoları ile ayağınızı yerden kesecek.