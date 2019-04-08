Avrupa’da bir cennet ada: Procida

Bu küçük adada kalıcı olarak 10 bin kişi yaşıyor.

Ancak adanın sadece 3 km2 olduğu düşünüldüğünde, Avrupa kıtasının metrekareye en fazla insanın yaşadığı bir durum karşınıza çıkıyor.

Ada, Akdeniz kültürünün tüm özelliklerini taşıyor.

İnsanlar sıcakkanlı, yemekler lezzetli, deniz, güneş ve eğlence…

Ada halkı geçimini balıkçılık ve yerel sularda ulaşımdan sağlıyor.

Tüm bu özellikleriyle sanatçıların da tercih ettiği adada ressamları da görmek mümkün, ilhamını buradan alan yazarları da.

Aralarında ‘Postacı’nın da (Il Postino) yer aldığı çok sayıda film de bu adanın büyüleyici atmosferinde çekilmiş.