Avrupa’da üzerinde binaların olduğu en uzun köprü

Avrupa’da üzerinde binaların olduğu en uzun köprü

Almanya'nın Erfurt kentindeki Kramer Köprüsü ilginç bir özelliğe de sahip. Ortaçağ'dan kalma bu köprü, Avrupa kıtasında üzerinde binaların yer aldığı en uzun köprü olma özelliğini taşıyor.

125 metre uzunluğundaki köprü 1325 yılında inşa edilmiş. Köprüde 5,5 ila 8 metre genişliğinde altı kemer bulunuyor.

İlk yapıldığı dönemlerde mal ticareti için taş köprünün üzerine ahşap tezgahlar yapıldığı için, köprü ‘Tüccar Köprüsü’ olarak da adlandırılmış.

İlk yıllarında, köprünün her iki başında yapı olarak sadece birer kilise varken, 1472 yılında çıkan yangında ahşap tezgahlar tamamen yanınca, taş köprünün her iki yanına binalar inşa edilmiş ve iki sıra arasına halen kullanımda olan ve genişliği 5,5 metre olan cadde açılmış.

Ardından da köprü üzerindeki 32 ev kademeli olarak birleştirilerek yekpare hale getirilmiş.

Zemin katında dükkanlar olan bu binaların üzerinde konaklama yapılan katlar yer almakta.

Üç katlı binaların yükseklikleri 13-15 metre civarında.

2. Dünya Savaşı sırasında 1945’te, 11 ila 14 numaraları arasındaki evler müttefik bir hava saldırısında hasar görmüş ve 12 numaradaki ev tamamen tahrip olmuş. Binalar, savaşın ardından 1954 yılında yeniden inşa edilmiş.