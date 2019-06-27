Avrupa’daki en ünlü çocuk müzeleri

Avrupa’nın dört bir yanına yayılan çocuk müzeleri yalnızca çocukları değil yetişkinleri de büyülüyor. Genelde çocuklara hitap edecek objeler ve renkli ortamlar barındıran çocuk müzeleri, çocukların hayal güçleri üzerinde epey etkili oluyor. Kültürel nesneler, bedensel ve bilişsel gelişimlere katkı sağlayacak aktivite ve etkinlikler, dans ve müzik faaliyetleri gibi geniş imkanlar sağlayan çocuk müzeleri ile hem çocuklar hem de yetişkinler oldukça eğlenceli vakit geçiriyor...

Tropenmuseum Junior – Hollanda / Amsterdam



Aslında yetişkinler için tasarlanmış bir etnografya müzesi olan Tropenmuseum'un bir de junior isimli bölümü bulunuyor. Hollanda'nın eski sömürgelerine yönelik hazırlanmış eşya ve ortamlardan Arap Yarımadası ve Afrika kıtasına ilişkin kültürel nesnelere kadar geniş kapsamlı bir içeriğe sahip olan müzenin 6-13 yaş arası çocuklar için hazırlanmış olan “Tropenmuseum Junior” isimli bölümünde ise özel sergi ve etkinlikler düzenleniyor.

Renkli atmosferi ve eğitici etkinlikleri ile çocukların gelişimine odaklanan Tropenmuseum Junior, türünün en ünlü örnekleri arasında yer alıyor.

Labyrinth Kindermuseum – Almanya / Berlin

Berlin'de bulunan Labirent Çocuk Müzesi, zaman zaman bir müzeden ziyade oyun parkını da andırıyor. Havada uçan maket uçaklar, çocukların seviyesine uygun olarak hazırlanmış fen deneyleri, oyun çadırları, sosyal yaşama yönelik simülasyon eğlenceleri gibi olanaklar sunan müze, çocukların yanı sıra ebeveynlerin de dikkatini çekiyor. Müzenin her köşesi ayrı bir aktiviteye ayrılmış.

Labirent Çocuk Müzesi o kadar kapsamlı hazırlanmış ki ziyaretçiler zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Müze 3 – 12 yaş arası çocuklara hitap ediyor ve yılın her dönemi çocuklara farklı aktiviteler sağlanıyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra ebeveynler için öğretici kurs ve eğitimler de düzenleniyor.

Roald Dahl Childrens Gallery – İngiltere / Aylesbury

Bir müze düşünün ki Charlie'nin Çikolata Fabrikası'na benzesin, ziyaretçilerini hayal alemine göndersin. İngiltere'nin Londra'ya yakın bir köyünde, Aylesbury isimli yerleşim yerinde bulunan ve yazar Roald Dahl tarafından yaptırılan Roald Dahl Çocukların Galerisi, adeta bir çizgi film platosunu andırıyor.

Charlie'nin Çikolata Fabrikası benzetmesi de rastgele değil, zira bu eser müzenin yaratıcısı tarafından bu köyde yazılmış. Müze Dahl'ın eserlerinin geçtiği mekanları da barındırıyor ve müzede sevimli hayvanlardan keşif bölümlerine, dev şeftali evinden minik bir kütüphaneye kadar rengarenk bölümler bulunuyor.

Junibacken Museum – İsveç / Djugarden

Avrupa'nın kuzeyine, İsveç'e giden herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin başında gelen Junibacken Museum, Stockholm'e bağlı bir ada olan Djugarden'da konumlanıyor. İsveç'in çocuk öykücülerinin eserleri temel alınarak hazırlanmış müze, ziyaretçilerini bir masal dünyasına taşıyor.

Masal karakterlerine ilişkin rengarenk ortamlar barındıran Junibacken'in yanı sıra Djugarden bölgesinde çocuklara ilişkin pek çok müze ve oyun alanı da bulunuyor. Djugarden'a mutlaka uğramalı, çocuklarınızla keyifli saatler, hatta günler geçirmelisiniz.

İstanbul Oyuncak Müzesi – Türkiye / İstanbul

Avrupa'nın en ünlü çocuk müzelerini derleyip İstanbul'daki Oyuncak Müzesi'ni es geçmek olmaz. Çocukların yanı sıra yetişkinlere de hitap eden ve yetişkinleri çocukluklarına, geçmişe döndüren müzede üç asırlık oyuncaklar bile bulunuyor. Sunay Akın'ın emekleriyle 2005 yılında kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi tam beş kattan oluşuyor. 4 bini aşkın oyuncağa sahip olan müzenin her bölümünde ayrı temalar sergileniyor.

Dünya üzerinde yalnızca bir kez üretilen oyuncaklardan herkesin çocukluğunda sahip olduğu popüler oyuncaklara, Karagöz ve Hacivat gibi kültürümüzün parçalarından dünyanın diğer ucundan örneklere kadar geniş bir koleksiyona sahip olan İstanbul Oyuncak Müzesi'ni de mutlaka görmek gerek…

Kaynak: Tatil Sepeti