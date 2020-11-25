Avrupalı ve Rus kayakçıların tercihi Kaçkar Dağları!

Dünyayı etkisi altına alan corona salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa'da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye'de Kaçkar Dağları'nı tercih etti. Rus kayakçıların da ilgi gösterdiği bölgede ocak ayında başlayacak 'helikopterli kayak' dünyaca bilinen adı ile heliski için rezervasyonlar şimdiden doldu. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası'nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı.

Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları’nda yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize’nin Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen ‘helikopterli kayak’ sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek.

Corona salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa’da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye’de, Kaçkar Dağları’nı tercih etti. Rus kayakçılarında ilgi gösterdiği bölgede ocak ayında başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için rezervasyonlar şimdiden doldu.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda, 10 yılı aşkın süredir devam eden heliski sporu için başta bu yıl İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, Kaçkarlara gelecek.

Heliski, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülkede 50 yılı aşkın süredir yapılıyor. Dünyada bilinen en elit spor dalları arasında yer alan Helikayak tam anlamı ile sporcuların helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarına helikopterle bırakılarak parkur bitiminde yine helikopterle alınmaları şeklinde yapılıyor.

Dünyada 50 yıldır yapılan Helikayak sporu Türkiye’de ise 15 yıldır yapılıyor. Türkiye helikayak faaliyetlerinde son yıllarda ciddi başarılar elde ederek kısa sürede dünyada en tercih edilen 10 ülke arasına girmeyi başardı.

GÜVENLİK HAD SAFHADA

Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye’de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli birçok izni almak zorunda.

Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyorlar.

KAÇKARLAR AVRUPA BASININDA

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası’nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı. Kaçkar Dağları’nın, kitlesel kayak turizminin ortaya çıkmasından önceki Alpler gibi olduğu ifade edilen yazıda, İsviçre’nin Zermatt ve Fransa Alpleri’ndeki kayak merkezi Courchevel bölgeleri örnek gösterildi. Kayak sporcularının Kaçkarlardaki deneyimlerine yer verilen yazıda bölgedeki kar kalitesinin kayak sporu için son derece elverişli olduğu vurgulandı.

HAFTALIK 7-10 BİN EURO ÖDÜYOLAR

Kişi başı haftalık 7 ila 10 bin euroyu (66-95 bin lira) bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek.

Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların sürdüğü bölgede helikopterlerin konuşlandırılması ile heliski heyecanı, Ocak’ta başlayacak.

Her yıl 300 adrenalin tutkunu profesyonel kayakçı Rize’ye gelerek helikayak yapıyor.

REZERVASYONLAR DOLDU

Ayder Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, Kaçkar Dağları’nda heliski faaliyetini uzun süredir sürdüğünü belirterek bunun ürünlerini almaya başladıklarını söyledi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden Amerikalı bir kayakçının bölgedeki serüvenine yer verdiğini hatırlatan Haşimoğlu, “Kayakçı Trabzon'a geliyor, Trabzon'da başka bir kayakçıyla buluşuyor. ‘Nereye gidiyorsun diyor, ‘Ayder'e gidiyorum' diyor, ‘Biz de oraya gidiyoruz, Kaçkar Dağları’nda kayak yapacağız' diyor. Kayaktan sonra kendi ülkelerine dönünce Kaçkarlar'daki kar kalitesinin yüksek olduğunu anlatıyorlar. Bu da bizim için ülkemiz adına çok sevindirici bir durum. Mutlu olduk bundan. Bu yıl da yine bu faaliyetlerimiz devam ediyor.

2020 yılında Covid-19 virüsünden dünya etkilendi. Fakat Türkiye'de bunun iyi yönetilmesinden dolayı yurtdışından, Avrupa ülkelerinden diğer ülkelere giden kayakçılar bu yıl Rize'yi tercih ediyor. Tercihlerinin en büyük sebebi de Türkiye'de Covid-19 sürecinin iyi yönetildiği anlamında. Rezervasyonlarımız çok yoğun durumda, dolmuş vaziyette” dedi. (DHA)