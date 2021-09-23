Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa’ya akın ediyor

Corona pandemisiyle tüm dünyada seyahat ve tatil tercihlerinde karavan ön plana çıktı. Birçok kişi de eski otobüsleri alıp karavana dönüştürüyor. Avrupalıların karavan dönüşümünde tercihi ise Bursa...

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İngiltere’den eşi ve çocuklarıyla karavanıyla dünya turuna çıktığını ifade eden Mathew Askey, “Türkiye’ye geldiğimde karavanımı büyütmeye karar verdim. İnternetten araştırma yaptım, Bursa’da ustaların olduğunu öğrendim. Karosercide otobüsü tadilat yaptırıp karavan hâline getireceğim. Otobüs karavanım bittikten sonra dünya turuma kaldığım yerden devam edeceğim” dedi.

“300-600 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Bursalı karoser ustası Murat Aslan, “Yılbaşından itibaren dördüncü karavanı yapıyorum. Bursa’da karosercilerin yüzde sekseni karavan üzerine çalışıyor. En son İngiliz Mathew Askey İngiltere’den geldi. 1986 model otobüs satın aldı. Bu otobüsün karoser ve boya işinde ona yardımcı olacağız. İç kısmını ise başkası yapacak. Bu karavan 300 bin liraya da biter, 600 bin liraya da. Konforuna göre fiyat değişir. Avrupa’dan gelen turistlerin para birimleri bize göre değerli olduğu için Türkiye onlara cazip geliyor” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından gelen turistlere karavan yaptırma konusunda yardımcı olan Hikmet Sungur ise, “Avrupa’dan çok sayıda turist karavan yaptırmak için Türkiye’ye geliyor. Ben de bu konuda onlara yardımcı oluyorum. Onlara yol gösteriyorum. Talep çok fazla” diye konuştu. (İHA)

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