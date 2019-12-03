Avrupa’nın çatısı Jungfraujoch

İsviçre'nin Bern Alpleri'de Mönch ve Jumgfrau'nun bağlantı sırtındaki en derin nokta ve dağ geçidi olan Jungfraujoch, aynı zamanda "Avrupa'nın çatısı"olarak da adlandırılıyor.

Bern ile Wallis Kantonları’nın sınırında yer alan geçidin bulunduğu bölge, yılın büyük bölümünde karla kaplı oluyor.

Alpler’in insanlarını büyüleyen, buz, kar ve kayalardan oluşan görkemli manzarası, bölgeye önemli miktarda turizm geliri sağlıyor.

Ziyaretçiler, deniz seviyesinden 3454 metre yükseklikteki manzarayı seyredecekleri noktaya keyifli bir tren yolculuğuyla ulaşıyor.

Burada onları gözlem terasınının yanısıra bilimsel gözlemevi binası karşılıyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan, Avrupa’nın en uzun buzulu olan Büyük Aletsch Buzulu da bu bölgede yer alıyor.

Kayak turizmine yönelik tüm altyapının da mevcut olduğu Jungfraujoch, bu alanda da Avrupa’nın en iyi yerleri arasında gösteriliyor.

Küresel ısınmaya bağlı olarak bölgedeki kar kalınlığının her yıl birkaç desimetre azalması nedeniyle çevreci örgütler de sıklıkla bu duruma dikkat çeken etkinliklerle, bu doğa harikasının korunmasına yönelik evrensel bilinç oluşturmaya çalışıyor.