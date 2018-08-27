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Avrupa’nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı
Avrupa’nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı
Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bu yıl 69´uncusu kutlanan ve Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Seyahat 27 Ağustos 2018 - 16:25

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bu yıl 69´uncusu kutlanan ve Avrupa’nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

n1Dans, müzik ve renkli sembol giyisi gösterileri ile gerçekleşen karnavalda Karayip esintili yiyecekler tanıtılıyor. 1966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen karnaval, Notting Hill, Ladbrook Grove ve Westbrone Park semtlerinde kutlanıyor.

n2Geçit töreni Joubert, çelik bantlar, rittim grupları ve Afrikalı davulcularla start aldı. Karnaval alanında yaklaşık 300 civarında yiyecek-içecek standı yer alıyor.

n3Notting Hill Carnival Ltd, tarafından orgazanize edilen etkinlikte 40 bin gönüllü ve 9 bin polis görev alıyor. Yetkililer karnavala yaklaşık 2 milyon dolayında katılımcıyı beklediklerini ifade ettiler.

n5Ayrıca polis, olabilecek terör saldırılarını önlemek amacıyla karnavalın yapılacağı bölgeye giden birçok yolu trafiğe kapatarak kontrol noktaları oluşturdu. Karnaval polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.

n6DHA

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Son güncelleme: 16:26 - 27.08.2018
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