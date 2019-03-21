Avrupa’nın en güzide vegan restoranları

Vejetaryen ya da vegan beslenenler dışarıda vakit geçirirken çoğu zaman beslenmede problem yaşayabiliyor. Restoranlarda ya da fast-food zincirlerinde hayvansal gıda içermeyen yemekler bulmak imkansız görülebiliyor. Ancak elbette vegan dostu restoranlar da yok değil. Avrupa seyahatine çıkacaksanız, vegan olmasanız bile bu leziz tatları denemek isteyebilirsiniz...

Prag – Etnosvet

Orta Avrupa'nın, özellikle Prag'ın mistik havasını, tarih kokan sokaklarını ve olağanüstü mimarisini bilmeyen, duymayan yoktur sanıyoruz. Her köşesi ayrı güzel olan Prag'ta tüm ürünlerin organik, sunumların harika olduğu Etnosvet'te her şey neredeyse kusursuz. Atmosferi keyifli, çalışanları kibar ve güleryüzlü olan bu vegan dostu restoranda fiyatlar da nispeten rahatlatıcı.

Vegan mutfağı denildiğinde akla ilk gelen restoranlardan biri olan Etnosvet, alanında uzman olan ve defalarca ödüle layık görülen ünlü şefi Ondra Panos'un leziz yemeklerini tatmanız için sizi bekliyor. Global şirketlerin iş ve toplantı yemeklerinde dahi tercih ettiği Etnosvet'te siz de zengin menüye göz atabilir, belki de daha önce denemediğiniz yeni tatları deneyebilirsiniz. Etnosvet, Legerova Caddesi'nde bulunuyor. I.P. Pavlova metro durağının yakınında bulunan bu güzide restorana metro aracılığıyla kolaylıkla gidebilirsiniz. Etnosvet'in özel risottosunu mutlaka denemelisiniz; risottonun içerisindeki yer mantarını çok seveceksiniz.

Londra – NOPI

Vegan beslenen ya da vegan/vejetaryen mutfağına ilgili olanlara ikinci öneri İngiltere'den. Londra'daki NOPI, birbirinden renkli salataları, leziz yemekleri ve göz kamaştıran dekorasyonu ile ilgi çekiyor. Dünyanın tüm mutfaklarından vegan, vejetaryen yemekleri özenle derleyen ve bu lezzetleri kendi yorumlarıyla yeniden yaratan NOPI, tüm öğünler için harika alternatifler sunuyor. İster kahvaltı ister öğle yemeği isterseniz de akşam yemeğinde tercih edebileceğiniz NOPI, tahmin ettiğinizden daha fazlasını verecek.

Yotam Ottolenghi isimli uluslararası üne sahip şefin imzasıyla çıkan yemekleri mutlaka denemelisiniz. NOPI, Piccadilly Circus istasyonuna yalnızca yürüme mesafesinde, kolay ulaşılabilir bir konumda yer alıyor. Nohut, bezelye ve özel baharatlardan yapılmış pancake, NOPI'nin en beğenilen tatlarından bir tanesi.

Amsterdam – Jacketz

Avrupa'nın En Güzide Vegan Restoranları listemizin üçüncü sırasında Hollanda'nın en turistik ve ilgi çekici şehri, aynı zamanda başkenti olan Amsterdam'daki Jacketz restoran bulunuyor. Jacketz'te yiyeceğiniz tüm yemekler restoran sahipleri tarafından tamamen organik bir şekilde üretiliyor.

Patates içerikli yemekleriyle ünlü olan ve özellikle vegan beslenenler arasında oldukça popüler bir mekan olan Jacketz, Amsterdam'daki iki şubesinin yanında Utrecht şehrindeki şubesiyle de hizmet veriyor. Hem lezzetli hem sağlıklı yemekler sunan bu restoran, ortalama 4 Euro'luk fiyatlarıyla aynı zamanda cep dostu bir alternatif olarak kabul ediliyor. Nieuwendijk 32 üzerinde yer alan Jacketz, oldukça merkezi konumuyla ulaşım sorunu da yaşatmıyor.

Viyana – Lebenbauer Restaurant

Vegan ya da vejetaryen yemekler sunan mekanların çoğunlukla salaş bir atmosfere sahip oldukları görülür. Bu genellemeyi yıkan ve oldukça şık bir istisna oluşturan ve bir başka popüler turizm destinasyonu olan Viyana'daki Lebenbauer Restaurant, şık ve ciddi bir hava uyandıran dekorasyonu, her daim rezervasyon istemesi ve çalışanların bile takım elbiseyle servis yaptığı bir yer.

Organik, vejetaryen, vegan ve glutensiz yemek alternatifleri ile takdir toplayan ve gerek sunumları gerek lezzetleriyle beğeni toplayan Lebenbauer Restaurant, hayvansal gıda içeren yemekler de sunuyor. Hoş bir akşam yemeği için ideal bir konsepte sahip olan restoran, Teinfaltstrasse 3'de bulunuyor. Viyana'nın göbeğinde, müze ve tarihi yerlere yakın bir konumda olan Lebenbauer özellikle vegan tatlı denemek isteyenlere şiddetle tavsiye ediliyor.

Bükreş – Aubergine

Bükreş'in Ortaçağ atmosferini düşünün, ardından tam o atmosferin ortasında, o dönemde yemek yediğinizi hayal edin. İşte hayalinizdeki yer, Bükreş'in Old Town denilen ve eski yaşam yeri olan bölgede, Ortaçağ kasabası havası veren bir konumda yer alan Aubergine Restaurant.

Ahşap masa ve sandalyeler, eskitilmiş duvar yapıları, mimarisi ve ortalama kabul edilebilecek fiyatlarıyla oldukça keyifli ve lezzetli bir akşam yemeği vadeden Aubergine, mutlaka denemeniz gereken restoranlardan bir diğeri olarak listemizde yer ediniyor. Smardan Street üzerindeki restoran, oldukça kolay bir ulaşıma sahip. Aubergine'nin en özel yemeği ise zeytinyağlı humus olarak görülüyor.

Kaynak: Tatil Sepeti