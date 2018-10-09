Avrupa’nın en hızlı tren rotaları

Trenle seyahat, konforlu ve huzurlu bir yolculuğun yanı sıra ekonomik bir tatil imkânı da sunuyor. Aynı zamanda en keyifli yolculuk çeşitlerinden biri olan tren yolculuğu sırasında çevredeki doğal güzellikleri seyredebilir ve yolculuğun yiyecek, içecek gibi konforlarından yararlanabilirsiniz.

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Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa Tren Hattı (Benelüks)

Almanya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Köln'den başlayan tren yolculuğu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a devam ediyor. Belçika Brüksel'de mola verildikten sonra Fransa'nın başkenti Paris'te sonlanan tren hattı ile Avrupa'nın en önemli 4 ülkesi ve dört şehri ziyaret edilebiliyor. Benelüks olarak da bilinen bu tren hattı ile yolculuk yaklaşık 12 gün sürüyor.

İspanya Portekiz (İber Yarımadası)

Tarihi ve doğası ile dikkat çeken İspanya ve Portekiz ülkelerini kapsayan tren yolculuğu, tek seferde iki ülkeyi birden görmek isteyenlerin tercihi oluyor. İber Yarımadası olarak da bilinen tren hattı; Portekiz'in doğa harikası sahilleri ve Lizbon şehrinin yanı sıra, İspanya'nın tarih kokan Katalunya Bölgesi'ni de içeriyor.

Roma, Floransa, Venedik (İtalya Hattı)

İtalya'nın en güzel 3 şehrini kapsayan İtalya tren hattı ile Roma'da Vatikan, Floransa'da Pisa, Venedik'te Burano adası ziyaret edilebiliyor. 1 hafta süren İtalya tren yolculuğu, tarihi ve doğal güzelliklere tanıklık edeceğiniz, büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya (Orta Avrupa)

Orta Avrupa dendiğinde akla ilk gelen Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ülkelerini kapsayan Orta Avrupa tren hattı, muhteşem bir tren yolculuğu vadediyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan başlayan yolculuk, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag ile devam ediyor. Her yanı tarih kokan bu şehirlerden hemen sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve son durak olan Slovakya'nın başkenti Bratislava yer alıyor.

Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya (Balkanlar)

Vizesiz olması nedeniyle en çok tercih edilen tren hatlarından biri olan Balkanlar tren yolculuğu; Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya ülkelerini kapsıyor. Birbirinden güzel ve köklü bir geçmişe sahip olan bu ülkelere yolculuk Belgrad'tan başlıyor. Saraybosna ve Mostar ile devam eden hat, Üsküp ile son buluyor. Tarihi Mostar Köprüsü, Ohrid Gölü ve Kotor ile zenginleştirilen yolculuk, tarih meraklılarının ve doğaseverlerin tercihi oluyor.

İtalya, İsviçre (Alpler)

Avrupa'nın göller bölgesi olarak adlandırılan bölgeyi kapsayan Alpler turu, İtalya ve İsviçre ülkelerini kapsıyor. İtalya'nın kuzeyinde yer alan Como Gölü'nden başlayan tren yolculuğu; Alp Dağları ve eteklerini kapsayan Almanya, Fransa ve Avusturya sınırlarına kadar uzanıyor. Muhteşem doğa manzaraları ile dikkat çeken Alpler tren hattı muhteşem bir deneyim yaşatıyor.

Norveç, İsveç, Finlandiya (Kuzey Avrupa)

Benzersiz doğal güzellikleri ile muhteşem bir tren yolculuğu sunan Kuzey Avrupa tren hattı; Norveç, İsviçre ve Finlandiya ülkelerini kapsıyor. Göz alıcı doğa manzarasına sahip köyleri yolculuk boyunca gözler önüne seren hat, Laponya bölgesini de içeriyor.

İzlanda

Volkanik yapısı ve sıcak su çıkan kaplıcaları ile dikkat çeken İzlanda, buzlar ülkesi olarak biliniyor. Kuzey ışıklarının en net göründüğü tren hattı ile kutuplara yakın bir ülke olan İzlanda'da doyasıya gezmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

St. Petersburg ve Moskova

Masal tadındaki mimari yapıları ile bambaşka bir kültüre ev sahipliği yapan Moskova Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı ve Saint Basilli Kilisesi ile renkli bir seyahate ev sahipliği yapıyor. Beyaz geceleri ile ünlü Saint Petersburg ile Moskova arasında 635 kilometrelik bir tren yolcuğunu kapsayan hat ile muhteşem manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. Rusya'nın en büyük ikinci tren yolu olan Moskova- St. Petersburg tren yolu, yüksek hıza sahip tren ile yaklaşık 3.5 saat sürüyor. Bu tren hattı dünyanın dört bir yanından gelen gezginlerin en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.