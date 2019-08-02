Lunaparkın sadece çocuklara uygun bir eğlence olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hız trenleri, dönme dolaplar gibi birbirinden eğlenceli pek çok şey ile dolu bu özel mekanlar, her yıl milyonlarca insanı ağırlıyor. Unutulmaz anılar edineceğiniz bir aile tatili geçirmek istiyorsanız hedefiniz Avrupa’nın en popüler lunaparkları olabilir...

Port Aventura Park, İspanya

Yılda 4 milyondan fazla ziyaretçi çeken Port Aventura Park, İspanya'nın en çok ziyaret edilen tema parklarından biri. Tek bir Port Aventura Park turu ile altı farklı medeniyeti ve onların zevk sahibi mekanlarını keşfedebilirsiniz. Sésamo Aventura gibi daha genel bir tur ya da çığlıkların havada uçuşacağı, kapsamlı turlara kadar çok farklı seçenekleri olan Port Aventura'da herkese uygun bir eğlence mutlaka bulunur. Avrupa'nın en büyük ve en hızlı lunapark treni olan Shambhala, özellikle adrenalin sevenler ve cesaretine güvenenlerin tercihi. Port Aventura'nın 135 km'de uçan inanılmaz yatay mancınığı Furius Baco, kaçırılmayacak bir deneyim sunar.

İspanya, Port Aventura'ya ulaşmanın en kolay yolu muhtemelen tren kullanmak Tesisin R-16 hattında kendine ait durağı bulunuyor. Haklı ünü ile ziyaretçi akınına uğrayan bu özel mekanda tek yapmanız gereken unutulmaz bir gün geçirmek için orada olmak…

Tivoli Bahçeleri, Danimarka

15 Ağustos 1843'te açılan bu ünlü lunapark ve eğlence bahçesi, dünyanın en eski ikinci tema parkıdır. Rüya gibi sürüşleri, göz kamaştırıcı bölümleri, karnaval oyunlarını ve açık hava gösterilerini sergileyen Tivoli Bahçeleri, hız treni tutkunu olmayan insanlar için bile çekiciliğini korur. Tivoli'nin en romantik zamanı geceleri. Hep hatırlayacağınız anılar biriktirmek için bu büyülü bahçede sevdiklerinizle yürüyüşe çıkabilir ya da seçkin Glass Hall Theatre'da düzenlenen konserlerden birini yakalayabilirsiniz. Tivoli, Belediye Binası'ndan sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde ve Kopenhag Merkez İstasyonu'ndan birkaç adım uzaklıkta yer alır.

Ayrıca, lunapark tarihine tanıklık etmek için Tivoli'nin 1914 yılında inşa edilmiş ahşap hız trenini de deneyebilirsiniz. Tivoli'nin en akıllarda kalan noktası ise kesinlikle Demon'dur. Üç harika döngüye sahip bu baş döndüren sürüşün en yüksek noktası tam 28 metreye ulaşır. Eğer bu çılgın yolculuktan çekiniyorsanız yine heyecan dolu ama daha hafif bir eğlence için Star Flyer'ı deneyebilirsiniz. 2006 yılında açılan bu muhteşem kule hayranlık uyandıracak panoramik Danimarka manzaraları sunar.

Gardaland, İtalya

Garda Gölü'nün doğal atmosferinde yer alan, İtalya'nın önde gelen bu lunaparkı yılda yaklaşık üç milyon kişiyi ağırlıyor ve dünyanın en iyi on eğlence parkı içerisinde yer alıyor. Beş farklı hız treni, atlıkarınca, mini kanal gibi ailecek katılabileceğiniz aktiviteler barındıran Gardaland'da ayrıca bir otel ve bir SeaLife akvaryumu var.

Gardaland Park, Peschiera del Garda istasyonundan sadece 2 km uzaklıkta. Heyecan arıyorsanız Raptor'a binerek adrenalini damarlarınızda hissedebilirsiniz. Dikey bir düşüşle inerek, başınızı döndüren tepelerin eteklerinde bu geziyi tamamlayabilirsiniz. Bu da yeterli olmazsa, Oblivion:The Black Hole'u deneyin. Tam 42 metrelik baş döndürücü bir yükseklikten dikey olarak yapılan düşüş size unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kaynak: Tatil Sepeti