Avrupa’nın zirvesi Mont Blanc

Fransa ve İtalya sınırları içinde yer alan Mont Blanc Dağı, 4.792 metre yüksekliğiyle sadece Alpler'in değil, Avrupa'nın da en yüksek dağı ünvanına sahip.

Hem Fransızca hem de İtalyanca’da anlamı ‘Beyaz Dağ’ olan Mont Blanc, zirvesinden eksik olmayan kar ve buz örtüsü nedeniyle bu ismin hakkını veriyor.

Manzarasıyla büyüleyen Mont Blanc dağı, zirvesinden 2.440 metre yüksekliğe kadar yamaçlara sahip.

Dağın zirvesi, 28 metreye ulaşan kalınlıkta buz takkesi ile örtülü.

Granitten oluşan bu dağ, yüzyıllardır dağcıların ilgi odağı.

Öyle ki, resmi kayıtlara göre zirveye ilk tırmanış, günümüzden yaklaşık 250 yıl önce 8 Ağustos 1786 tarihinde bir dağ keçisi avcısı olan Jacques Balmat ve gözlükçü Michel-Gabriel Paccard tarafından gerçekleştirilmiş.

Fransa ile İtalya arasında doğal sınır görevi gören Mont Blanc, iki ülke arasında halen tartışma konusu.

Tartışmanın nedeni, zirvede gözetleme yapmanın hangi ülkeye ait olduğu.

Harika doğasıyla sadece kışın değil diğer mevsimlerde de farklı güzelliklere bürünen dağın yamacı, doğaseverlerin de akınına uğruyor.

Göller, yaban hayatı, ilginç yeryüzü şekilleri turistleri çeken unsurlardan sadece birkaçı.

Mont Blanc, tüm güzelliklerinin yanında korkutucu bir de şöhrete sahip.

Bu şöhret, geçmişten günümüze yüzlerce dağcının zirve tırmanışı sırasında hayatını kaybetmesinden kaynaklanıyor.

Ölümlü tırmanışların ana nedeni olarak da değişken hava koşulları olan bölgede sıklıkla yaşanan çığ düşmeleri olarak gösteriliyor.