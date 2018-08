Avustralya gezilecek yerler: Sidney şehri ve Büyük Okyanus Yolu ile Avustralya gezi rehberi…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyanın en huzurlu ve sakin yerlerinden biri olan Avustralya, kendi adını taşıyan Avustralya (Okyanusya) kıtasının en büyük, dünyanın da altıncı en büyük ülkesidir. Birçok kültürü harmanlayan tarihi ve coğrafi açıdan önemli bir bölge olan Avustralya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

SIDNEY / SİDNEY OPERA EVİ

Sidney’in simge yapısı olan bina Dünyanın en mükemmel binalarından biridir. Danimarkalı mimar John Utzon’un tasarladığı Sidney Opera Evi, 1973 yılından bu yana hizmet vermektedir. 5532 kapasiteli muazzam bina, yaklaşık 2 hektarlık bölgeyi kapsamaktadır. Modern mimari tarzıyla oluşturulan opera binasının en yüksek noktası 67 metre olup genişliği 118, uzunluğu ise 183 metredir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’de bulunuyor.

KAKADU ULUSAL PARKI

Kakadu Ulusal Parkı, nefes kesici doğal güzelliğe ve kültürel öneme sahip büyük bir alandır. Kakadu'ya gelen ziyaretçiler timsah görmek, 275 çeşit kuşu fotoğraflamak ya da Avustralya'nın Aborjinel taş sanatlarını görmek için ziyaret ederler. Burası 68 memeli, 75 türden fazla sürüngen ve 10,000 türden fazla böceğe ev sahipliği yapar. Avustralya'nın bu bölümünde Aborjinler buraya binlerce yıl bakmış ve yaşamış olup onların burayla olan ruhani bağlantıları Kakadu’nun Dünya Miras listesinde yer alır.

BÜYÜK OKYANUS YOLU

Avustralya’nın Ulusal Miraslarından biri olarak kabul edilen yol, tam 243 kilometre boyunca uzanmaktadır. 1932 yılında hizmete açılan Büyük Okyanus Yolu, Torquay ve Allansford Victoria kentleri arasında Avustralya’nın güney-doğu kıyıları boyunca keyifli bir yolculuk imkanı sunmaktadır. Bu yolun en önemli özelliği I. Dünya Savaşı’ndan sağ kurtulan askerlerin ölen silah arkadaşlarının anısına yaptıkları bir anıt sembol niteliği taşımasıdır. Avustralya’nın turistik yerlerinden birine çevrilen Büyük Okyanus Yolu aynı zamanda Dünya’nın en büyük savaş anıtı olarak bilinmektedir.

QUUENSLAND / BÜYÜK SET RESİFİ

Quuensland kumsalı yakınlarında tam 900 ada ve 2,900 resifden meydana gelen ve yaklaşık 345 kilometrekarelik alanı kapsayan bir resif bölgesidir. Yeryüzünün en değerli ve en geniş resif alanı olarak dünyaca tanınan bölge binlerce canlının oluşturduğu ve harika görüntüler oluşturan doğal bir zenginliktir. 1981’den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor. Resifte görebileceğiniz canlı türlerinden bazıları ise kambur balina, mavi balina ile soyu tükenmekte olan çok sayıda kaplumbağa ile sayılarının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen balık, mercan ve vatoz…

ULURU

Uluru, Kata Tjutu Ulusal Park’ında bulunan büyük kum taşından bir kaya oluşumdur. Kayanın kendisi Anangu halkına aittir ve Avustralya Aborjin mirasının eşsiz bir sembolüdür. Kumtaşı yapının çevresinde kaya mağaraları ve su çukurları gibi oluşumlar da mevcuttur. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde de yer alan bölge Kata Tjuta Ulusal Parkı içerisindedir.

SİDNEY / MAVİ DAĞLAR

Sidney’in 100 kilometre kadar güneybatısında bulunan ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir yer. Geçmişte Aborjinlerin yaşadığı dağlarda çok sayıda konaklama tesisi bulunuyor. Muhteşem manzara, yaban hayatı, bitkiler ve temiz dağ havasının oluşturduğu kombinasyonu deneyimleme fırsatı için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir.

SİDNEY / LİMAN KÖPRÜSÜ

Sidney ile özdeşleşen önemli yapılardan biri de Liman Köprüsü'dür. Şehrin en güzel manzaralarını yakalayabileceğiniz yerlerin başında gelen Liman Köprüsü, 134 metre yüksekliğindedir ve aynı zamanda dünya üzerindeki en geniş çelik köprü konumundadır. Liman Köprüsü’nü güneşin batış saatine yakın bir zamanda gezerseniz en güzel resimleri de o zaman çekebilirsiniz. Köprü üzerindeki turlara katılmak için belli bir ücret ödemek zorunda olduğunuzu hatırlatalım.

SİDNEY / SİDNEY HÜKÜMET BİNASI

Avustralya'nın en iyi korunan ve en bakımlı sömürge tarzı örneklerinden biri olan Sidney Hükümet Binası, 1846'da kurulduğundan beri 27 yöneticiye ev sahipliği yapmaktadır.Botanik Bahçeleri'nin girişine yakın olan bina da bazı mevsimlerde renk cümbüşünün yaşandığı kendisine ait harika bahçelerle çevrilidir. Birçok uluslararası yüksek profil ziyaretçinin konakladığı ve önemli hükümet toplantılarının gerçekleştiği Hükümet Binası, harika resimlerle ve zarif mobilyalarla dekore edilmiş.

WHITSUNDAY ADALARI

74 adet büyüleyici bir doğal güzelliğe sahip Whitsunday Adası, Avustralya’nın açık ara en rağbet gören yerlerindendir. Büyük Set Resifi’ne yakın konumda olan adalar, şnorkel, tüplü dalış, mercan kayalıklarında balık tutma, su kayağı, deniz kayağı, parasailing, yürüyüş ve diğer sporlar için adeta bir cennettir. Muhteşem Whitehaven Plajı dünyanın tartışmasız en güzel plajlarından biri olup kar beyazı kumları ve turkuvaz rengi denizi ile ünlüdür.

MELBOURNE / BOTANİK BAHÇESİ

Yarra Nehri’nin güney kıyısında bulunan mükemmel bir botanik bahçesidir. 38 hektarlık bölgeye 1846 yılında kurulan Kraliyet Botanik Bahçesi, kentsel park olarak hizmet vermektedir. 10 binden fazla egzotik ve yerli türü içeren peyzajlı bahçeler Avustralya’nın en faza turist çeken yerlerindendir. Botanik bahçesi, Yarra Nehri’yle mükemmel bir uyum içerisinde yer alır.

MELBOURNE / PARLEMENTO BİNASI

Avustralya'daki 19. yüzyıldan kalma en büyük yapı olan Parlemento Binası aynı zamanda Victoria Eyaleti'nin de resmi yönetim yeri. Mimar Charles Pasley tarafından tasarlanan bina İngiltere'deki Leeds Town Hall'dan esinlenerek yapılmış ancak sonrasında Mimar Peter Kerr tarafından da bazı değişiklikler yapılarak bugünkü halini almış. Gün içerisinde parlamentonun toplanmadığı zamanlarda ücretsiz Parlamento Binası turu yapılabiliyor. 6 kişiden küçük gruplar için randevu almanın gerekmediği tur sırasında bir oturuma denk gelirseniz izleyici olarak da katılabilirsiniz.

MELBOURNE / ESKİ HAZİNE BİNASI

1862 yılında yapımı tamamlanan Eski Hazine (Old Treasury) Binası, Avustralya'daki en etkileyici yapılardan biri olarak kabul ediliyor. 19. yüzyıldan bu yana Melbourne Şehri yerel yönetim binası olarak kullanılan yapı 19 yaşındaki mimar John James Clark tarafından tasarlanmış ve Rönesans stilinin son derece zarif bir örneği. Bugün bir müze olan yapı içerisinde “Built On Gold”, “Victorian Archival Treasures” ve “Growing Up” isimli üç adet kalıcı sergi bulunuyor. Bu sergilerde şehrin tarihi, mimarisi, sanat ve modern hayata dair her türlü doküman, obje ve görseller yer alıyor.

MELBOURNE / FEDERASYON MEYDANI

Her yıl 2.000'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan Federasyon Meydanı 2002 yılında açılmış. Meydan Victoria stili yapılarla ultra modern binaların yan yana sıralandığı, hem turistik bir yer hem de yerel halkın buluşma noktası. Swanston ve Flinders Caddeleri'nin kesişim noktasında yer alan meydan, turistlerin Melbourne’deki başlangıç noktalarından biri.

MELBOURNE / VICTORIA ULUSAL GALERİSİ

Avustralya'daki en eski halka açık sanat galerisi olan Victoria Galerisi’nde 68 binin üzerinde sanat eseri sergileniyor. 1968 yılında açılan ve The Great Hall olarak bilinen, St. Kilda Caddesi'nde yer alan galeride uluslararası sanat eserlerinden örnekler sergilenirken yerel Avustralya sanat eserleri (Aborjinlerden günümüze) ise Federasyon Meydanı'nda yer alan Ian Potter Galeri'de sergileniyor. Galerilerde zaman zaman özel sergiler için ücret uygulanabiliyor aklınızda bulunsun.

SİDNEY / BONDİ PLAJI

1851 yılında kurulan plaj, bölgenin en hareketli yaz turizm merkezlerinden biridir. 10 bin kişi kapasitelidir ve yaz aylarında neredeyse her gün tıklım tıklım dolmaktadır. Başkent Sidney’in doğu kesiminde yer alan Bondi Plajı, Bondi Bay olarak da anılmaktadır. Plajın ismi (Bondi) Aborjin dilinde ‘Kayalar’ anlamına gelmektedir. Kentin liman bölgesi çevresindeki Balmoral, Chinamas, Nielsen Parkı ve Parsley Körfezi'nde yüzmenin yanı sıra sörf aktiviteleri de yapılıyor. Batıda bulunan Bondi Plajı ayrıca şehrin en tanınan sörf merkezi.

SİDNEY / SİDNEY AKVARYUMU

Sidney'in başlıca yaban hayatı maceralarından SEA LIFE Sidney akvaryum, 5 ayrı Avustralya okyanus, nehir ağzı ve nehir habitat sergisiyle harika bir su cazibesi. Binlerce tropikal, soğuk iklim, tatlı ve tuzlu su balığı, memeliler ve diğer inanılmaz türlerden yüzlercesini akvaryumda görme şansınız var. Zengin ve çeşitli su hayatını ve Avustralya okyanusunda yaşayan hayvan habitatını keşfedeceğiniz su altı macerası, Sidney Limanı Circular Quay'e yakın konumdadır ve tüm ulaşım imkanlarına açık bir kolaylıktadır.

SİDNEY / SİDNEY KULESİ

Kule 1970-1981 yılları arasında inşa edilmiş olup, 309 metre yüksekliği ile Sidney’in en yüksek ve Q1’den sonra Avustralya’nın ikinci yüksek yapısıdır ve de Güney Yarımküre’nin ikinci yüksek kulesidir. Kentin büyülü 360 derecelik manzarasını sunan kule, panoramik manzaranın yanı sıra size gezinizin kalan bölümünde ne nerde bilgisini kuş bakışı sunarak planlama kolaylığı sağlar. Kulenin en üst katında, liman dışında Mavi Dağlar'ı ve ötesini görme imkanı sunan dürbünler bulunur.

CANBERRA / PARLEMENTO BİNASI

1980'li yıllarda yapılmış olan Canberra Parlamento Binası, 1.1 milyar dolarlık maliyeti ile Avustralya'nın en pahalı mimari yapıları arasındadır. Farklı bölümlerin bulunduğu parlamento binasında kahverengi ve altın sarısı renkler hakimdir. Günümüzde müze olarak kullanılan bu binayı ziyaret edebilir, ihtişamlı iç dizaynını görme şansını yakalayabilirsiniz.

CANBERRA / AVUSTRALYA SAVAŞ ANITI

Avustralya'da bulunana anıt, savaşlar sırasında hayatını kaybeden tüm askerler anısını yapılmıştır. 102 binden fazla asker hatırasına yapılmış olan anıt içerisinde, düşman ülkelerde savaşan sadece bir komutanın heykeli bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu müze içerisinde aynı zamanda bir Türk askerin savaş esnasında sigarayla takas ettiği köstekli bir saatte sergilenmektedir.

BRİSBANE / HİKAYE KÖPRÜSÜ

Avustralya'nın en eski köprülerinden biri olan bu köprü 777 metre uzunluğunda. Aynı zamanda dünyanın en uzun konsol kiriş köprüsü olma özelliğine sahip. Şehrin nefes kesen manzarasını sunan köprünün tepesindeki geniş izleme noktası dikkat çekicidir.

BRİSBANE / LAMINGTON ULUSAL PARKI

UNESCO'nun 1986'dan bu yana Dünya Miras Listesi'nde bulunan Gondwana Yağmur Ormanları bünyesinde yer alan Lamington Ulusal Parkı, şehir merkezinden 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Nesli tükenmekte olan birçok hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapan, dünyanın en eski yağmur ormanlarından biri olarak kabul edilen Gondwana Yağmur Ormanı, dünya üzerindeki cennet olarak tanımlanıyor.

