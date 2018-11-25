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Avustralya’nın ayna örümcekleri
Avustralya’nın ayna örümcekleri
Mozaik camdan yapılmış heykeller gibi görünen bu örümcekler, Avustralya bölgesinde yaşayan ve çok ender görülen bir örümcek türü.
Gökçe GÜNAÇ
Seyahat 25 Kasım 2018 - 09:28
Fotoğraf: Nicky Bay

Fotoğraf: Nicky Bay

Ayna örümcek ya da pullu örümcek denilen bu örümcekler, thwaitesia familyasından olan çeşitli türlerden biri.

Fotoğraf: Andrew Ker

Fotoğraf: Andrew Ker

Bu örümceklerin en belirgin özelliği, karın bölgesinin üstünü kaplayan gümüş rengindeki reflektif yamaları.

Fotoğraf: Nicky Bay

Fotoğraf: Nicky Bay

Alışılmışın dışında olan bu pullar, kırılmış sert ayna parçalarının örümceğin sırtına yapıştırılmış izlenimi verse de, örümceğin tehdit altında hisettiği zamanlarda boyutları değişebiliyor.

Fotoğraf: Nicky Bay

Fotoğraf: Nicky Bay

Yansıtıcı özellikte olan pullar, reflektif guaninden oluşuyor ve örümceğin kendine renk vermesini sağlıyor.

Fotoğraf: Robert Whyte

Fotoğraf: Robert Whyte

Hakkında fazla bir bilgi bulunmayan bu örümcek türü, bugüne kadar çoğunlukla Avustralya ve ender olarak Singapur’da görüntülenmiş.

Fotoğraf: Robert Whyte

Fotoğraf: Robert Whyte

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Son güncelleme: 11:28 - 25.11.2018
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