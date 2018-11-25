Avustralya’nın ayna örümcekleri

Mozaik camdan yapılmış heykeller gibi görünen bu örümcekler, Avustralya bölgesinde yaşayan ve çok ender görülen bir örümcek türü.

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Ayna örümcek ya da pullu örümcek denilen bu örümcekler, thwaitesia familyasından olan çeşitli türlerden biri.

Bu örümceklerin en belirgin özelliği, karın bölgesinin üstünü kaplayan gümüş rengindeki reflektif yamaları.

Alışılmışın dışında olan bu pullar, kırılmış sert ayna parçalarının örümceğin sırtına yapıştırılmış izlenimi verse de, örümceğin tehdit altında hisettiği zamanlarda boyutları değişebiliyor.

Yansıtıcı özellikte olan pullar, reflektif guaninden oluşuyor ve örümceğin kendine renk vermesini sağlıyor.

Hakkında fazla bir bilgi bulunmayan bu örümcek türü, bugüne kadar çoğunlukla Avustralya ve ender olarak Singapur’da görüntülenmiş.