Ayancık’ın gezilecek yerler: Sinop’un güzel ilçesi Ayancık’ın turistik yerleri…

Sinop'un ikinci büyük ilçesi olan Ayancık, tarihi ve turistik yerleri ile keşfedilmesi gereken önemli yerlerden. Çevresi dağlık ve ormanlık alanlardan oluşan Ayancık'ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Milli Mücadele yıllarında adını kahramanlıkla duyuran, tarihi ilk çağlara kadara uzanan Ayancık, Paflogonyalılar, Amazonlar, Akalar, Dorlar, Danişmentoğulları, Anadolu Selçukluları, Candaroğulları ve Fatih Sultan Mehmet zamanında ise Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanına kadar Kastamonu’ya bağlı iken Cumhuriyetin ilanından sonra Sinop’a bağlanmıştır. Şimdi Ayancık’ın gezilecek yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışalım…

AYANCIK’IN GEZİLECEK YERLERİ

İNALTI MAĞARASI

Ayancık İlçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İnaltı Köyü sınırları içerisinde olan mağara denizden 1070 metre yüksekliktedir. İnaltı Mağarası’nın ortalama uzunluğu 658 metredir. MTA tarafından 1996 yılında inceleme yapılan İnaltı Mağarasının 300 metrelik bölümü aydınlatılmış olup turizme açılmıştır. Mağara doğu-batı yönünde (S) çizerek uzanır. Giriş salonunun boyu 125 metre, tavan yüksekliği 15 metre, genişliği 10-12 metre arasında değişen düzgün bir galeriye açılır. Bu galeri mağaranın en geniş ve en kuru bölümüdür. Daralarak ilerleyen mağarada sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları, damlataş havuzları görülmeye başlanır. Tabanda bulunan Dogger yaşlı granit temel üzerine gelen ve karst taban düzeyini oluşturan Malt-Alt Kereatse yaşlı inatlı formasyonu içinde yatay gelişmiştir. Buna karşılık mağara tabanına yakın alt kesimlerde ve su düzeyinin hemen üzerinde karnabahar ve patlamış mısır şekilli damlataşlara da yer yer rastlanılmaktadır. Bu bölgedeki mağara ve çukurların oluşum temelinde erime özelliğini barındıran yüksek derecede kireçtaşı bulunur.

ÇANGAL

Ayancık- Kastamonu yolunun 25. kilometresinde, yoldan 3 kilometre içeride bulunan Çangal, orman içinde bir yerleşim yeridir. Burada orman işletmesine ait idare binaları, misafirler ve lojmanlar bulunmaktadır. Binalar tek katlı olup arazi üzerinde dağınık vaziyettedir. Kücük bir tatil köyü havasında olana Çangal’da, tesisler Ayancık Kereste Fabrikasını kuran Belçikalı ve Almanlar tarafından 1930’lu yıllarda inşa edilmişlerdir. Etrafındaki geniş göknar ormanları ve yakın köylerle birlikte kış turizmi, av ve dağ turizmi için uygundur.

Ayancık’ın güneyinde Ayancık – Kastamonu yolunun 31. kilometresinde, yoldan da 5 kilometre içeride bulunan Akgöl, 1.200 metre yüksekliktedir. Etraftaki sık göknar ormanlarının içinden akan iki çayın birleştirerek oluşturduğu göl, ortalama 3 dönüm alan kaplamaktadır. 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Sinop Akgöl ismi Akgöl Yaylası olarak değiştirilmiş ve turizm merkezi ilan edilmiş. Akgöl, günübirlik geziler için oldukça uygun bir yer. Civarındaki orman içlerinde piknik yapabileceğiniz Sinop Akgöl’ün yanında, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir tesis de yer alıyor.

AYANCIK KİLİSESİ

İlçe merkezinde Yalı mahallesinde yer almaktadır. Güneyden kuzeye doğru alçalan eğimli bir arazi üzerinde, geniş bir avlu içinde inşa edilmiştir. Kilisede görülen çeşitli duvar tekniklerinin nedeni, yapıdaki farklı dönemlere ait inşa evreleridir. Kilise, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Doğuda, eksende dışa çıkıntı yapan apsis içten ve dıştan yarım yuvarlak planlıdır. Kalan izlerden yapının orijinalde üç nefli bir bazilika planında olduğu anlaşılmaktadır. Veriler, orta nefin yan neflere göre daha geniş ve yüksek olduğunu, tüm neflerin yuvarlak tonozlarla örtüldüğünü, daha sonradan çatıda yapılan değişikliklerde naosun düz tavan ile kapatıldığını göstermektedir. Yapı kilise işlevini yitirdikten sonra batısına inşa edilen ek mekanlar ile birlikte bir süre hapishane olarak kullanılmıştır.

İNCEBURUN FENERİ

Türkiye'nin en kuzey noktasında yer alan İnceburun Feneri, 1863 yılında yaptırılmıştır. Denizden yüksekliği 38 metredir. Fenerin boyu ise 12 metredir. Fenerin bulunduğu arazinin büyük bölümü lav tabakalarından ve anglomeralardan oluşuyor. Bu çatlamış bazalt tabakalarının 136-65 milyon yıl önce yaşanan volkanizmanın sonucu oluştuğu belirtiliyor. Sinop merkeze 20 kilometre uzaklıkta yer alan fenere, Sinop-Ayancık yolundan veya Sinop-Hamsilos yolundan gidebilirsiniz.

İSTEFAN KAYA MEZARLARI

İlçenin batısındaki İstefan, (Çaylıoğlu) köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Mezar odalarının cepheleri anıtsal cephe mimarisinin özelliklerini taşır. Bu kaya mezarlarının Pontus krallarına ait olduğu anlaşılmıştır.

HARZANA PLAJI

Ayancık'ın 11 kilometre doğusunda bulunan Harzana Plajı ilçenin en rağbet gören yerlerinden biridir. 500 metre uzunluğundaki kumsalı ile çadır tatilini sevenler için Harzana Plajı çok uygundur. Plajda yeme içme ihtiyacını karşılayacak küçük tesisler bulunmaktadır.

GEBELİT KOYU

Ayancık'a 30 kilometre uzaklıktadır. Çay yatağının alüvyonları ile oluşmuş bir koydur. Kıyıları çakıllı olan koyun diğer koylardan farkı buradaki çayın iç kesimlerine kadar teknelerin yanaşmasına müsait olması sebebiyle barınak gibi kullanılabilmektedir. Buradan civardaki birçok koy ve kumsala geziler düzenlenmektedir.