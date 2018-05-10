Ayvalık gezilecek yerler: Ünlü Sarımsaklı plajı ve adaları ile Ayvalık…

Türkiye'nin belki de en kaliteli zeytinyağının çıkarıldığı, kayıt altına alınmış en fazla tarihi evin bulunduğu, Türkiye’nin tek fıstık çamı yaylasını barındıran tatil ve turizm cenneti Ayvalık'ı keşfetmek için Ayvalık seyahat rehberimize göz atmanızı tavsiye ediyoruz...

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Balıkesir’in en batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan Ayvalık, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden. Ayvalık gezi rehberi, Ayvalık tatilinde gezebileceğiniz tarihi ve turistik yerleri öğrenmeniz için hazırlandı. İşte Ayvalık’ta gezilecek yerler…

Ayvalık, Ege Denizi kıyısında, alçak tepeli bir alana kurulu. Turizmin gelişmesiyle taşla döşeli birçok sokağı, asfalt gitse de kasaba samimiyetinden ödün vermeden ağırlıyor konuklarını Ayvalık'ın berrak denizi dalgıçlar için de bir çekim merkezi haline gelmesini sağladı. İşte Ayvalık’ta gezilmesi gereken yerlerden birkaçı…

AYVALIK ADALARI

Ayvalık’ın kuzey ve kuzeybatı kıyılarında bulunan çok sayıdaki adanın en büyüğü Patriça’nın yani Cunda’nın bir diğer adı Alibey Adası. Alibey Adasının dışında 23 ada daha vardır. Bu adalardan 22 tanesi Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın sınırları içerisinde kalıyor. Adaların çevresinde 40’tan fazla dalış noktası bulunuyor.

AYVALIK’TA GEZİLECEK YERLER…

SARIMSAKLI PLAJI

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan plajın kumsalı 7 kilometre boyunca uzanmaktadır. Plajda birçok konaklama tesisi ve restoran bulunuyor.

ŞEYTAN SOFRASI

Adını kayalıkların üstünde yer alan yuvarlak sofra görünümündeki tepeden alıyor. Gün batımını buradan izlemek muhteşem.

CUNDA ADASI (ALİBEY)

Çevresi doğal plajlarlarla kaplı ada, balık lokantalarıyla ünlü. Adanın yüksek kesimlerinden boğazların, adaların, iç içe girmiş koyların güzelliği seyre değer. Adada çok sayıda kilise ve manastır bulunuyor. Kiliselerin en büyüğü Taksiyarhis Kilisesi 18. yüzyıl yapısıdır. Büyük çanı Bergama Müzesi’nde sergileniyor. Kilise içteki mermer işçiliği, dini konuları içeren tavan süslemeleri, İsa’nın doğumundan ölümüne kadar anlatıldığı resimleri, balık derisi üzerine yapılmış azize portreler ile halen ayakta olan yapı gerçekten görülmeye değer. Ayios Dimitri Manastırı, 1795 tarihlidir. Tımarhane Adası olarak ünlenen mevkideki Ayia Paroskevi Manastırı mucizeleriyle ünlü. Buraya Tımarhane Adası denmesinin bir nedeni manastırın psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği inancıdır. Panaya Kilisesi, Ayos Pandeleymonas, Ayos Yannis günümüzde sadece kalıntıları olan kiliseler.

AYVALIK ADALARI TABİAT PARKI

Türkiye'nin en büyük tabiat parkıdır. Bozulmamış doğası ve tarihi yapılarıyla Kuzey Ege'nin en değerli bölgesidir. Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Nisan 1995 tarih 22265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Akdeniz'de yalnızca iki yerde bulunan Kızıl Mercanlara sahip parklardan birisi bu tabiat parkıdır. Ayvalık Adaları olarak bilinen 22 adanın 20'sini kapsayan ve deniz dâhil olmak üzere yaklaşık 18 bin hektarlık bir alana yayılıyor. Deniz canlıları ve doğal çeşitlilik kadar doğal, kültürel ve arkeolojik değerler bakımından da burayı eşsiz kılıyor.

HAMİDİYE CAMİİ

İlçe merkezindeki cami, 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.

TAKSİYARHİS KİLİSESİ

Ayvalık ve yöresinde yaşayan Ortodoks Hristiyanlara hizmet eden Cunda Adası'ndaki Taksiyarhis Kilisesi, bugün Rahmi Koç Müzesi adıyla oyuncaklardan buharlı modellere, bebek arabalarından zaman ölçüm aletlerine uzanan geniş koleksiyonuyla hizmetine devam ediyor.

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ALTINOVA

Temiz sahilleri ile ünlü Altınova, merkeze 13 kilometre mesafede. Bölgede piknik alanları ve gezi alanları bulunuyor.

AYVALIK'A NASIL GİDİLİR?

İstanbul'a 489, Ankara'ya 675 İzmir'e 156 kilometredir. Çanakkale üzerinden İstanbul, İzmir arasında sefer yapan otobüsler Ayvalık'a uğruyor. İstanbul'dan Bandırma Balıkesir, Ankara'dan ise Eskişehir Bursa güzergahı izlenerek Ayvalık'a ulaşabilir.

AYVALIK’TA NE YENİR?

Ayvalık ve çevresinde mevsimine göre yetişen otlardan ve deniz ürünlerinden yapılan yüz elliden fazla çeşidiyle Ege’nin en çok meze çeşidi Ayvalık’ta bulunur. Ayrıca Ege denizinin cömertçe sunduğu balıklar ve deniz mahsulleri damak zevkinize uygun belli başlı ürünlerdir.