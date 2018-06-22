Az harcayarak keyifli tatil yapabileceğiniz rotalar

Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesi her geçen gün genişliyor. Üstelik hava yolu şirketleri ülkemizden eskiye göre çok daha fazla sayıda destinasyona direkt ulaşım imkânı sağlıyor. Gelişen bu iki koşula karşılık bütçe oluşturmak konusunda kimi zaman zorluklar yaşanabiliyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda az harcayarak keyifli tatil yapabileceğiniz destinasyonlar arayışına giriyorsanız, işinizi kolaylaştırmak adına bazı ülkelere öncelik verebilirsiniz.

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1. Tayland

Tayland, özellikle sırt çantalı gezginler arasında vazgeçilmez bir yere sahip. Pastoral adaları, zengin kültürü, lezzetli mutfağı, macera tutkunlarına sunduğu fırsatlar ve her şeyden önemlisi ucuz olması, ülkenin bu konumunu pekiştiren etkenlerin başında geliyor.

Tatil için Tayland'a gitmeye karar verirseniz, önceliği ülkenin güneyinde yer alan ve saydığımız bu özelliklerin hepsini bünyesinde barındıran Nakhon Si Thammarat'a verebilirsiniz. Alternatif olarak motorsiklet kiralayıp, Mae Hong Son'u takip ederek ülkenin kuzeyine doğru 600 kilometrelik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

2. Vietnam

Her konuda ekonomik fiyatları ile öne çıkan Vietnam, Batılı gezginler tarafından yoğun ilgi görüyor. Huzur dolu kırsal hayatı, Mekong Deltası'ndaki zengin canlı yaşamı, keyifli plajları ve eğlence dolu şehirleri, ülkeyi ziyaret için cazip hale getiriyor.

Ayrıca mağara dalışına ve keşfetmeye meraklı gezginler için Vietnam, dünyanın en büyük mağarası Son Doong gibi eşine az rastlanır fırsatlar sunuyor.

3. Güney Afrika

Az harcayarak keyifli tatil yapabileceğiniz destinasyonlar arasında Güney Afrika da bulunuyor. Tatil bütçeniz son derece kısıtlı olsa bile fırsatları değerlendirip, burada safari deneyimi yaşayabilirsiniz.

960 kilometrekarelik alanı kaplayan Hluhluwe-Imfolozi'de beyaz gergedanları görme fırsatı yakalayabilir ya da Lesotho sınırındaki Drakensberg Ulusal Parkı içerisindeki patikalarda doğa yürüşüne çıkabilirsiniz. Hatta Güney Afrika'nın en fazla ziyaretçi çeken şehri Cape Town'da birkaç gün geçirebilirsiniz.

4. Gambiya

Güney Afrika'ya ek olarak düşük bütçeli bir tatil için kıtanın en küçük ülkesi olan Gambiya'yı gezi planlarınıza dâhil edebilirsiniz. Zamanınızın tamamını ister ülkenin birbirinden güzel plajlarında denize girip, güneşlenerek harcayabilir isterseniz de doğal yaşama odaklanabilirsiniz.

Gambiya Nehri Ulusal Parkı bünyesinde faaliyet gösteren Şempanze Rehabilitasyon Merkezi, yerel türleri gözlemlemek için ideal yerlerden bir tanesi. Kuş gözlemi içinse Baobolong Koruma alanı öne çıkıyor. Sulak alanlarla kaplı bölge, aynı zamanda gün batımı manzaralarıyla da adından söz ettiriyor.

5. Bulgaristan

Bulgaristan genelde Türkiye ve Yunanistan'ın gölgesinde kalıyor. Ancak düşük bütçeye sahip sırt çantalı gezginlere uygun sayısız fırsat, bu ülkede değerlendirilmeyi bekliyor.

Avrupa'nın güneyindeki çoğu popüler yerle rahatça rekabet edebilecek koşullara sahip plajları, bu fırsatların başında geliyor. Ayrıca kayak merkezleri de sunduğu koşullarla birçok tatilciyi fazlasıyla mutlu ediyor.

6. Portekiz

Avrupa'da komşularının gölgesinde kaldığı için yanlış değerlendirilen bir başka ülkeyse Portekiz. Batı Avrupa'nın Atlas Okyanusu'na açılan, köklü geçmişe ve kültüre sahip ülkesinde İspanyol şehirlerinden çok daha sakin bir ortamda, daha az para harcayarak keyifli bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

Tabii böyle bir tatil için seçim hakkınızı popüler Algarve yerine, aynı şartları daha cazip koşullarda sunan Alentejo'dan yana kullanmanız gerekiyor.

7. Uruguay

Brezilya ve Arjantin'i önceki tatillerinizde görme fırsatı bulduysanız ya da bütçeniz bu iki destinasyon için düşük kalıyorsa, seyahat için Uruguay'ı değerlendirebilirsiniz.

Ülke mutfağı en az komşuları kadar zengin, kültürü ise büyük benzerlikler gösteriyor. Ayrıca Cabo Polonio ve Montevideo gibi farklı özellikleri ile tatilcileri mutlu eden plaj seçenekleri bulunuyor.

8. Guatemala

Az harcayarak keyifli tatil yapabileceğiniz destinasyonlar hakkında araştırma yapıyorsanız, listenizde Guatemala'ya da yer verebilirsiniz. Orta Amerika ülkesi; doğal güzellikleri, Mayalar'dan kalma gelenekleri ve koloni döneminden kalma değerleri ile konuklarını fazlasıyla büyülüyor.

Hatta İspanyolca biliyorsanız, sıcakkanlı yerel halkla kaynaşıp, tatilinizi çok daha keyifli hale getirebilirsiniz.