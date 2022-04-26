Bafa baharda bir başka güzel

Baharın gelmesiyle doğa severlerin kaçış noktalarından biri de Muğla sınırları içinde kalan Bafa Gölü ve çevresi...

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Ege bölgesinin en büyük gölü olan Bafa Gölü’nün kıyıları, Ege Denizi’nin kıyıları gibi girintili çıkıntılı. Bu özellik göle ayrı bir güzellik veriyor.

Doğal set gölü olan Bafa Gölü’nde birçok küçük ada var. Bazılarında tarihsel yapı kalıntıları bulunan bu adalardan başlıcaları Hayaletada, İkizada ve Menet Adası.

Göl kıyısında ise, antik liman kentleri Herakleia ve Pyrrha’nın kalıntıları bulunuyor. Çevresinde, manastırlara ve tarihî mağaralara rastlamak mümkün.

Bölgede yer alan Yediler Manastırı, Hristiyanlığın ilk dönemlerdeki heybetini kaybetse de, kayalara yapılmış tasvirleri ve duvar resimleriyle hâlâ ilgi odağa olmayı sürdürüyor.

Gölün kıyısında çok bakımlı zeytin ağaçları yer alıyor. Bunlar yer yer yoğunlaşarak çevredeki dağların yamaçlarında, maki türleriyle karışıyor.

Gölün kuzey bölümü ise çok dağlık. Burada makiler daha yoğun.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / DepoPhotos)