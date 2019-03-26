Bahar tatilinizi değerlendirebileceğiniz 5 rota

Yoğun şehir hayatınıza bir mola verip, hem baharı en güzel şekilde yaşayabileceğiniz hem de kültürel açıdan zengin bir gezi yapabileceğiniz rotaları keşfedin...

Marsilya & Provence





Fransa'nın Güneydoğusu'nda bulunan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olan Marsilya, bir liman kenti olması ve farklı kültürlerden insanları barındırması nedeniyle zengin bir kültüre sahip. Doğası ve tarihiyle turistlerin uğrak noktası olan Marsilya; çeşitli pazarları, masmavi denizi, tarihi kaleleri ve kiliseleriyle mükemmel bir tatil deneyimi sunuyor.

Bölgenin bir diğer önemli şehri Arles'e ve Les Baux-de-Provence köyüne yakın olması da güzel bir avantaj. Van Gogh'un sanatında önemli bir yer tutan bu şehri keşfettikten sonra Les Baux-de-Provence'de bulunan meşhur Carrieres de Lumieres sanat galerisini gezebilirsiniz.

Toskana

Mimari yapısı ve tarihiyle Orta Çağ'ın izlerini en güzel şekilde keşfedebileceğiniz Toskana, orta İtalya'da bulunuyor. Tarihinin yanı sıra uçsuz bucaksız kırları ve üzüm bağları ile ön plana çıkan şehir turunuzun en ilgi çekici lokasyonlarından biri kuşkusuz Pisa Kulesi olacak.

Orta Çağ dünyasının yedi harikasından biri olan efsanevi çan kulesi, Pisa'nın bulunduğu meydandaki vaftizhane ve Kathedral'i de gezebilirsiniz. Toskana'nın bir güzel yanı da Floransa ve Bolonya'ya da yakın olması.

Sicilya

İtalya'nın özerk bölgelerinden biri olan Sicilya, büyük bir ada. Her bir şehrinde farklı kültürler görebileceğiniz Sicilya'da, Katanya şehrini mutlaka görmelisiniz. Adanın doğu kıyısında bulunan Katanya, Etna Yanardağı ile tanınıyor. İyonya Denizi'nin kıyısında bulunan şehirin çeşitli yerlerinde muhteşem manzaralar izleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra şehrin sembolü olan filli çeşme, Avrupa'nın en büyük manastırı Benedictine ve Catani'nın en güzel caddesi olan Via Grociferi ve burada yer alan 18. yüzyıl Barok eserlerini görebilirsiniz.

Londra

Tarih, sanat ve eğlence hayatının buluştuğu en güzel şehirlerden biri olan Londra, her zaman için güzel bir destinasyon seçeneği. Müzelerini, mimari güzelliklerini, parklarını doyasıya gezeceğiniz Londra'da mutlaka gezmeniz gereken yerler arasında British Musesum ve National Gallery yer alıyor.

Hindistan

Hint kültürünü keşfetmek için gidebileceğiniz en güzel şehirler arasında Jaipur, Agra ve Delhi yer alıyor. Birbirlerine olan yakın mesafeleri sayesinde her bir şehri doya doya gezebilirsiniz.

Pembe şehir olarak bilinen Jaipur'da şehir turu yaparken mutlaka görmeniz gereken yerler arasında City Palace, Jantar Mantar Gözlemevi, Hawa Mahal bulunuyor. Agra'da Taj Mahal, Delhi'de ise Hindistan’ın en büyük camisi Jama Masjid mutlaka görülmeli.



Kaynak: Oggusto