Bakan Ersoy: Karaelmas Ekspresi geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara-Zonguldak arasında 50 yıl boyunca yolcu taşımacılığı yapan, ancak 10 yıl önce yolcu potansiyelinin düşmesi nedeniyle seferlerine son verilen Karaelmas Ekspresi’ne, eski Ankara Garı’ndan bindi. Bakan Ersoy, tren ile Ankara’nın Kalecik ilçesine gitti. Bakan Ersoy, ilçede Kalecik Halk Kütüphanesi ve Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi’nin açılışlarını yaptı.

Bakan Ersoy, törenin ardından şu açıklamayı yaptı:

* Şimdi eskiden de hayatta olan Karaelmas hattını tekrar canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz.

* Amacımız Ankara’dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Safranbolu ve Zonguldak’a kadar varacak olan dolu dolu bir tren rotasını içerikleriyle hazırlayıp, pandemi sonrasında hızlı bir şekilde hayata geçirmek.

* Hem tarihi hem kültürel yerler olsun çok güzel ayrıcalıkları var bu güzergahın. Aynı Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizm hem uluslararası turizm anlamında çalışmayı başlattık.

* Hedefimiz turizmi hem 12 aya hem de Türkiye’nin 81 vilayetine yaymak. Herkesin sahip olduğu turizm potansiyelinin bir şekilde farkındalığını yaratıp tanıtımını yaparak herkesin turizm pastasından bir pay almasını sağlamaya çalışıyoruz. (DHA)