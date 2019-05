Balayı çiftleri için en romantik rota

Ferda ÖNGÜN

Valizinizi hazırlayın, Kuşadası’ndan gemiye binin, hiç yorulmadan 5 günde 6 adayı gezin.

Patmos, Rodos, Santorini, Girit, Atina ve Mikonos…

Her şey dahil fiyatlar 359 Euro'dan başlıyor.

İşte birbirinden güzel fotoğraflar çekeceğiniz, unutulmaz anlar yaşayacağınız gezide sizi bekleyenler…

Gezi 1664 yolcu kapasiteli Celestyal Olympia'nın her Salı günü saat 12.30'da Kuşadası'ndan denize açılmasıyla başlıyor.

1. GÜN PATMOS

Celestyal Olympia'nın ilk durağı Patmos. Hıristiyanlık dünyasının kutsal merkezlerinden biri olarak kabul edilen bu küçük adayı keşfetmek için 5 saat var. Forbes Avrupa’nın 10 huzurlu tatil yerlerinden biri olarak seçtiği Patmos’ta Julia Roberts, Tom Hanks gibi Hollywood ünlülerinin evleri var.



Sanattan ilham alan tasarım kafeleri ve mağazalarıyla dolu küçük, şık bir liman kenti olan Skala'yı sakın atlamayın. Akşam yemeğini gemide değil adada yiyelim dersiniz, Türkiye’den pek çok önemli iş insanı ve gazetecinin keşfettiği Jimmy’s Balkony’yi şiddetle öneririm.



Müthiş bir manzara eşliğinde uzo’nuzu yudumlarken, Jimmy’nin leziz mezelerini ve deniz ürünlerini tadabilirsiniz…

2. GÜN RODOS



İkinci gün sabah 07.00'de Rodos'ta başlıyor. Şövalyeleriyle ünlü bu efsane adada Büyük Üstatlar Sarayı ve Lindos Akropolü başta olmak üzere gezip görülecek pek çok tarihi yer var.



Denize girmek istiyorum diyenler için ise limana 10 dakika yürüme mesafesinde Ellia Plajı bulunuyor. Dilerseniz havlunuzu serip girin ya da beach’lerden şezlong kiralayan… Masmavi sulara kendinizi bırakın…

3. GÜN GİRİT-SANTORİNİ

Yeni bir güne yeni bir limanda uyanmak, gemi ile gezmenin en keyifli yanı. Üç kıtanın tam ortasında yer alan Girit’in en büyük ilçelerinden biri Kandiye’ye yanaşıyor gemi… Venedik surları ile çevrili sahil güzelliği ile sizi büyülüyor. Kısa bir yürüme mesafesi ile çarşıyı gezebilirsiniz… Ama enerjinizi burada harcamayın. Çünkü akşam Ege’nin en güzel adalarından biri olan Santorini’ye varılıyor. Rehberler Santorini’yi şöyle tanımlıyor: “Sudan çok şarap, evden çok şapel, insandan çok eşek var.”

Balayı ve romantizm adası demeleri boşuna değil… Günbatımında insanı büyüleyen bir manzarası var. Tepede yer alan Oia köyü ve adanın diğer merkezi Fira’da göreceklerinizi bir başka adada bulmak mümkün değil… Fira’dan teleferikle geminize ulaşacağınız limana varıyorsunuz…



Santorini, ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Şeker taneleri gibi serpilmiş, mavi ve beyaz renkte kireç badanalı evleriyle eşsiz bir manzara sunuyor. Volkanik uçurumları, dar sokakları ile Fira'yı; mavi kubbeli kilisenin iz bırakan mükemmel görüntüsü için güzel Oia'yı keşfedin. Ne yapın edin, uçurumun zirvesine çıkmayı göze alın; nefes kesen manzarayı izlemenin tadına varın. Yeryüzünde güneşin en etkileyici battığı yerlerin başında gelen volkanik adada, bu eşsiz seremoniyi kaçırmayın.

4. GÜN ATİNA-MİKANOS

Güneş Atina'da doğuyor. Yunanistan'ın başkenti, sizi Akropolis tepesinden panoramik bir manzarayla karşılıyor. Demokrasi ve felsefenin doğduğu sokaklarda yürüyebilir, antik eserler, dünya standartlarındaki müzeler, şık kafeler, büyüleyici tavernalar ve tasarım mağazalarla dolu şehir merkezini keşfedebilirsiniz. Akropolis tırmanışı ve Plaka sokaklarında kahve keyfinden sonra gemi “aşk ve özgürlük adası” Mikanos’a dümen kırıyor.



Burası eğlencenin kalbi; dünya sosyetesinin uğrak mekanı. Kozmopolit bir cennet. Beyaz kireç badanalı kusursuz evleri, yel değirmenleri ve dönemeçli yolları ile Kiklad adalarının bir simgesi. Kum plajlarını keşfedin, Delos'a komşu olan antik çağ tapınaklarını dolaşın. Yel değirmenlerinde güneşi batırın. Ve gecenizi Mikonos'un efsanevi gece hayatının keyfini çıkarmak için harcayın. Geminiz limanda size bekliyor olacak.

Dar sokakları, bembeyaz evleri, Venedik zamanında kalma yapıları, şapelleri ve muhteşem günbatımıyla Mikanos sizi bekliyor. Bodrum’un Gümüşlük’ünü andıran sahilde bir akşam yemeği yemeseniz bile denize karşı bir şeyler içmenizi öneririm…

5. GÜN KUŞADASI

Dolu dolu geçecek 4 günün ardından sabah Kuşadası’nda uyanıyorsunuz. Peki gemide hayat nasıl geçiyor…

Dinlenmek, huzura ermek, eğlenmek, yemek içmek, yeni lezzetler tatmak; gezip görmek, yeni yerler keşfetmek; denize girmek, güneşlenmek? Bir otel tatilinde veya gideceğiniz tek bir sayfiye yerinde bunların hepsini gerçekleştirmek belki mümkün olmayabilir. İşte cruise tatilinde bunların her birini bir arada bulmak mümkün. Üstelik otel, restoran, transfer planlama, bavul açıp kapama derdi yok. Celestyal Cruises turlarında tatilcilere her şey dahil cruise deneyimi sunuyor. Kabin seçeneklerine göre değişen fiyatlara her şey dahil konaklama, sınırsız içecek paketi, gemideki tüm yemekler, kara turları, seyahat, sağlık ve tur iptali sigortası, liman vergileri ve bahşişler, gemideki tüm eğlenceler dahil. “Dünya çapında cruiser'ların Cruise Critic Awards'da 4 kategoride ‘en iyi' seçtiği Celestyal Cruises ile en güzel cruise ve Yunan Adaları tecrübesini yaşamak için turlar hakkında detaylı bilgi: www.celestyalcruise.com.tr incelemenizi öneririm.