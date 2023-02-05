Ballıdağ karla kaplandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Ballıdağ'ın karlı ormanları havadan görüntülendi.

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Beklenen kar yağışının bölgede etkili olmasıyla çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1570 metre rakımlı Ballıdağ, beyaza büründü.

Bölgenin en yüksek noktaları arasındaki dağda, kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.

Doğa fotoğrafçıları karla kaplanan ormanların fotoğraflarını çekmek için sık sık bölgeyi ziyaret ediyor.

Doğa fotoğrafçılarından Cebrail Keleş, “Kastamonu bilindiği gibi fotoğrafçılar için farklı güzellikler sunuyor. Özellikle kışın, ister Ilgaz ister Yaralıgöz isterse Ballıdağ. Bir doğa fotoğrafçısının ne kadar güzellik istiyorsa hepsini gözler önüne sunduğu müthiş bir fotoğraf stüdyosu. Bizim de kar yağdığında ilk geldiğimiz yerlerden biri Ballıdağ. Çam ağaçlarının üzerine kar yağdığında Ballıdağ müthiş bir fotoğraf veriyor. Hem kar keyfini hem de fotoğraf çekme keyfini en güzel yaşadığımız yerlerden biri” dedi.

Doğa fotoğrafçısı Yunus Özel de “Kar yağdığında fotoğrafçıların en sık uğradığı yerlerden biri burası. Fotoğraf çekmek için geliyoruz. Güzel fotoğraflar çıkıyor” diye konuştu. (AA)