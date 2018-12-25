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Bangladeş’in sandal taksileri
Bangladeş’in sandal taksileri
Dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde ilk 10'da yer alan Bangladeş'in başkenti Dakka'da ulaşımın ana araçlarından biri de tahta sandallar...
Seyahat 25 Aralık 2018 - 10:17

Kanallar şehri Dakka, 18 milyonu geçen nüfusuyla ciddi bir rakama sahip.

b4Çok sayıda kanal ve gölün bulunduğu Dakka’da çalışanlar iş yerlerine trafiğe girmeden bu küçük sandallarla ulaşıyor.

b5Fotoğraftaki Sadarghat bölgesi de sandalların sıklıkla kullanıldığı yerler arasında.

b6Buriganga Nehri’nin olduğu yerdeki bu sandallar, yerleşim yeri Sadarghat’tan Dakka’nın iş merkezine çalışanları taşıyor.

b7Sandallar, iskelelerde aynı taksi durağı gibi gruplar halinde bulunuyor.

b8Her iskelelerde bulunan gruplar 20 ile 200 arasında değişiyor.

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Son güncelleme: 10:51 - 25.12.2018
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