Barış için yelken açan 4 kadın Finike’de mola verdi

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Bodrum’dan 9 Mayıs’ta ‘Yurtta barış dünyada barış’ sloganıyla yelken açan ‘Deniz Tutkusu Seyirde’ ekibinden bilgisayar programcısı kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan, Finike’ye ulaştı. Bir gece Finike’de konaklayan ekibi Setur Marina Müdürü Ziya Dal uğurladı. 44 günlük deniz seyrinde 22 farklı noktada mola verip, yaklaşık 1300 deniz mili kat etmeyi planlayan yelkenci kadınlar, 1 Temmuz’da Bodrum’a dönecek.

‘BARIŞ İÇİN YELKEN AÇIYORUZ’

Kaptan Neşe Hasipek, bir yıl önce gerçekleştirdikleri Adriyatik seyri ve 9 Mayıs’ta start verdikleri Akdeniz seyri hakkında bilgi verdi. Hasipek, “Barış için yelken açan kadınlarız. Geçen yıl Adriyatik seyrimizi yaptık. 70 gün sürdü. 3 ülkeye uğradık. 3 kadındık o zaman, Yunanistan adaları, İtalya ve Hırvatistan’ı dolaşıp geldik. 2100 deniz mili yaptık. 23 Nisan’da çıkarak 1 Temmuz’da geri döndük. Bu sene de Akdeniz seyrimizi yapıyoruz. Akdeniz seyrine Bodrum’dan başladık. Tüm kıyılarımızı dolaşarak İskenderun’a kadar gideceğiz. İskenderun Taşucu’ndan Kıbrıs’a geçeceğiz. Kıbrıs’ta da bu seyrin fotoğraflarını çeken arkadaş sergi açacak. Bu sefer ana ekibimiz 4 kişilik, ama arada misafir arkadaşlarımız bize eşlik ediyor. Biz barış için yelken açıyoruz. Uğradığımız noktalarda Adriyatik seyrimizin sunumunu yapacağız. Bu seyrimiz de 44 gün sürecek. 1 Temmuz’da tekrar Bodrum’a giriş yapmış olacağız” dedi.

‘HEP BARIŞI VURGULADIK’

Ceyda Güleçyüz de, “Neşe arkadaşımızla birlikte geçen yıl Adriyatik seyrimizi yaptık. 3 kadın, 3 ülke gibi bir özelliği de vardı seyrin. Gittiğimiz ülkelerde Türk bayrağını kadın yelkenci olarak gösterdik. Kendimizi barış elçileri olarak addediyoruz. Biz, senelerdir barış için yelken açmaya çalışıyoruz ve bunu yaptık. Kadınlar yelken haftasında hep barışı vurguladık. Dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyerek Doğu Akdeniz ve Kıbrıs seyrimize başladık” diye konuştu.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Adriyatik seyrini kendi olanaklarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Güleçyüz, şöyle dedi: “Geçen yıl bu seyri kendi bütçemizle yaptık. Bütçenin büyük kısmını da Neşe arkadaşımız tekne sahibi olduğu için o karşıladı. Büyük bir rakamdı. 70 gün süren seyirdi ve üç ülkeye gittik. Döndükten sonra bu seyri başarabildiğimiz için ilgi çoğaldı. İspatlamıştık çünkü kendimizi. Şimdi sponsorlarımız var. Çok mutluyuz. Bize güveniyorlar. Biz uzun seyir yapan kadınlarız ve kadınların hayallerinin peşinden koşmasını, güçlerini fark etmelerini istiyoruz. Örnek olmak istiyoruz.”



DHA